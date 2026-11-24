Оприлюднило лонглист Національного відбору на Євробачення-2027. До переліку увійшли 18 українських виконавців , які продовжать боротьбу за можливість представити країну на міжнародному пісенному конкурсі.

Детальніше про це розповість Styler з посиланням на офіційний Youtube-канал "Євробачення Україна".

Хто потрапив до лонглиста Нацвідбору-2027

Цьогоріч за можливість виступити на великій європейській сцені змагатимуться 18 артистів. Саме вони продовжать участь у відборі після попереднього опрацювання заявок організаторами.

Повний список учасників лонглиста виглядає так:

ANKA

EPOLETS

FOLKULAKA

GANNA

HITS` FACTORY

MELOS

MIA RAMARI

POVIN`

SKYLERR

SPOKUSY

STASYA

VLAD DARWIN

YAGODY

YAKAYA

YARIMA

КАЖАННА

СОЛІДНІ ЛЮДИ

УЛЯНА ШУБА

Варто зазначити, що музичним продюсером Нацвідбору-2027 став Дмитро Шуров (Pianoбой). Саме він долучиться до роботи з учасниками на наступних етапах конкурсу.

Що буде далі після оголошення лонглиста

Потрапляння до довгого списку ще не гарантує участі у фіналі. На виконавців чекають прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова. Особиста присутність артистів на цьому етапі обов'язкова.

За результатами прослуховувань сформують шортлист - короткий список фіналістів. Для учасників лонглиста, які не пройдуть далі, передбачили ще одну можливість: серед них проведуть рейтингове онлайн-голосування, яке дозволить глядачам обрати додаткового фіналіста.

Переможця Національного відбору визначать у лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Коли відбудеться Нацвідбір на Євробачення-2027

Фінал українського Нацвідбору запланований на лютий 2027 року. Виступи фіналістів покажуть на телеканалі "Суспільне Культура" та цифрових платформах Суспільного.

Формат конкурсу передбачатиме живі виступи артистів із дотриманням необхідних безпекових норм. Переможця оберуть за результатами поєднання оцінок професійного журі та глядацького голосування.

Де та коли пройде Євробачення-2027

71-й Пісенний конкурс Євробачення вперше в історії прийматиме Болгарія. Місцем проведення стане прибережне місто Бурґас, а головною ареною - спортивно-розважальний майданчик "Арена Бурґас".

Організатори вже визначили дати музичної події:

11 травня 2027 року - перший півфінал;

- перший півфінал; 13 травня 2027 року - другий півфінал;

- другий півфінал; 15 травня 2027 року - гранд-фінал.

Україна також підтвердила участь у конкурсі та визначить свого представника за результатами Національного відбору.