Знайти головний убір, який одночасно зігріває, пасує до верхнього одягу та не додає образу зайвого віку, буває непросто. Проте, зимова шапка зовсім не обов'язково має бути нудним аксесуаром .

Styler з посиланням на поради українського дизайнера Андре Тана, опубліковані на його сторінці в Instagram , розповість про п'ять стильних головних уборів, які варто взяти на замітку цієї зими.

Щільна шапка-біні з красивим відворотом

Звичайна в'язана шапка може мати дуже стильний вигляд, якщо правильно підібрати модель. Андре Тан радить звернути увагу на біні з щільної якісної тканини та акуратним відворотом.

Головне - не обирати розтягнуту модель, яка втратила форму після кількох сезонів носіння. Шапка не повинна виглядати так, ніби її вже встигли по черзі приміряти троє ваших родичів.

Краще віддати перевагу виробу, який добре тримає форму, має охайну фактуру та гарно сидить на голові. Така біні легко поєднується з пуховиками, пальтами й дублянками.

Французький берет

Хочете додати образу трохи паризького шарму? Тоді зверніть увагу на берет. Це один із тих аксесуарів, які здатні миттєво зробити навіть повсякденний комплект цікавішим.

Навіть якщо ви просто вийшли до магазину по гречку, з беретом з'являється відчуття, ніби попереду прогулянка вуличками Парижа. Він особливо вдало поєднується з класичним пальтом, тренчем і лаконічним верхнім одягом.

Щоб аксесуар мав елегантний вигляд, обирайте модель, яка добре тримає форму та не виглядає надто об'ємною.

Вовняна кепка

Ще один варіант для тих, хто хоче відійти від звичних шапок - стильна вовняна кепка. Вона додає образу характеру й особливо гарно пасує до класичних пальт.

Тут важливо звернути увагу на силует. Краще обирати структуровану модель із помірним козирком, який не перевантажує обличчя та не робить головний убір надто масивним.

А от від кепок із непропорційно великим козирком варто відмовитися. Інакше замість стильного міського образу можна отримати асоціації з водієм таксі з далеких 90-х.

Капелюшок клош

Для поціновувачок жіночних та елегантних аксесуарів дизайнер пропонує капелюшок клош. Ця модель із характерною округлою формою та невеликими полями має особливо вишуканий вигляд.

Найкраще клош поєднується з класичним пальтом, створюючи цілісний і витончений ансамбль. У такому головному уборі навіть звичайний вихід у місто може перетворитися на маленьку модну подію.

Одягнули клош - і вже хочеться не до супермаркету, а на світський прийом до англійської королеви. Саме той випадок, коли один аксесуар помітно змінює настрій усього образу.

Капор

А тим, хто не хоче обирати між теплом і красою, варто придивитися до капора. Він закриває голову та шию, захищає від холодного вітру й водночас має набагато цікавіший вигляд, ніж звичайний зимовий комплект із шапки та шарфа.

Ще одна перевага капора - він не так притискає волосся, як деякі щільні шапки, тому може стати вдалим рішенням для тих, хто хоче зберегти зачіску.

Такий аксесуар добре доповнює пальта, пуховики та інший зимовий верхній одяг. А завдяки різноманіттю моделей можна знайти варіант як для стриманого класичного, так і для більш розслабленого повсякденного стилю.