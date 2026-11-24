Вартість звичних продуктів у супермаркетах України помітно відрізняється. Навіть за однакову кількість продуктів покупці можуть заплатити на десятки гривень більше залежно від магазину.
Styler перевірив ціни в онлайн-каталогах АТБ, "Сільпо", "Ашан" та NOVUS станом на 24 листопада 2026 року.
Скільки коштує хліб
Для порівняння обрали хлібобулочні вироби вагою 350 г. У кожному супермаркеті перевірили вартість одного товару з доступного асортименту.
Ціни на хліб 24 листопада:
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АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 34,90 грн.
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"Сільпо" - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.
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"Ашан" - хліб "Цар Хліб" "Житні традиції", нарізаний, 350 г - 29,00 грн замість 36,30 грн.
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NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізаний, 350 г - 28,49 грн.
Ціни на молоко
У цій категорії порівняли молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.
У супермаркетах представлені такі пропозиції:
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АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.
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"Сільпо" - молоко "Премія", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 37,99 грн замість 55,99 грн.
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"Ашан" - молоко "Лукавиця", пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.
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NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.
Скільки коштують яйця
Для аналізу обрали курячі яйця категорії С1 в упаковках по 10 штук.
Станом на 24 листопада ціни такі:
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АТБ - яйця курячі "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 59,90 грн замість 63,90 грн.
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"Сільпо" - яйця "Від доброї курки" "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн.
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"Ашан" - яйця курячі Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.
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NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 63,99 грн.
Вартість гречки
Для порівняння обрали гречану крупу в упаковках по 1 кг.
Ціни розподілилися так:
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АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.
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"Сільпо" - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн замість 64,99 грн.
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"Ашан" - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.
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NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.
Соняшникова олія
В останній категорії порівняли рафіновану соняшникову олію об'ємом 500 мл.
Вартість у магазинах становить:
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АТБ - олія "Своя лінія" соняшникова рафінована, 500 мл - 53,13 грн.
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"Сільпо" - олія "Премія" соняшникова рафінована, 500 мл - 56,99 грн.
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"Ашан" - олія Auchan соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн.
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NOVUS - олія "Щедрий Дар" соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.
Скільки коштує набір із п'яти продуктів
Ми підрахували загальну вартість обраних товарів у кожному супермаркеті.
До набору увійшли одна упаковка хліба вагою 350 г, 900 г молока, десяток курячих яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.
За цінами 24 листопада загальна сума становить:
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АТБ - 282,33 грн.
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"Сільпо" - 207,17 грн.
-
"Ашан" - 268,50 грн.
-
NOVUS - 280,58 грн.
Найменшу суму за обраний набір продуктів отримали в "Сільпо" - 207,17 грн. Найдорожчим виявився кошик в АТБ, де за аналогічну кількість товарів потрібно заплатити 282,33 грн.
Водночас результати не означають, що одна мережа загалом дешевша за інші. Для порівняння обрали конкретні товари різних виробників, а не найдешевші позиції з усього асортименту.
Ціни можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності товарів та акційні пропозиції.
Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогу АТБ, "Сільпо" та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і "Ашану".
Раніше Styler порівнював ціни на гречку та хліб в українських супермаркетах станом на 23 листопада.