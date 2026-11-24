Кабель USB-C може заряджати смартфон , але не працювати з ноутбуком. Причому проблема не обов'язково в його несправності. Причина може бути в потужності адаптера, характеристиках кабелю або обмеженнях самого ноутбука.

Чому USB-C не завжди заряджає ноутбук

Однакові на вигляд роз'єми USB-C можуть підтримувати різні функції. Через одні можна передавати дані, інші дозволяють підключати монітори або заряджати пристрій.

Фахівці ASUS пояснюють, що наявність USB-C ще не означає, що через цей роз'єм можна заряджати ноутбук. Для цього порт повинен підтримувати відповідну функцію живлення, зокрема USB Power Delivery (PD).

Тому спочатку знайдіть точну модель ноутбука на сайті виробника та перевірте, чи підтримує його USB-C порт заряджання.

Якщо така функція не передбачена, навіть найдорожчий кабель цієї проблеми не вирішить.

Зарядний пристрій може бути недостатньо потужним

Смартфону часто вистачає адаптера, який не здатний забезпечити необхідну потужність для ноутбука.

У Microsoft зазначають, що для належного заряджання комп'ютер, адаптер та кабель повинні підтримувати сумісні параметри живлення.

Наприклад, зарядний пристрій із характеристиками 5 В і 3 А забезпечує до 15 Вт. Якщо ноутбуку для повноцінної роботи потрібно 65 Вт, такої потужності може бути недостатньо.

Щоб перевірити адаптер:

Знайдіть у характеристиках ноутбука рекомендовану потужність заряджання. Подивіться на позначку Output на блоці живлення. Перевірте підтримувані значення напруги (В) та сили струму (А). Переконайтеся, що адаптер підтримує необхідний режим USB Power Delivery.

Потужність можна визначити, помноживши напругу на силу струму. Наприклад, 20 В × 3,25 А = 65 Вт.

Сумісний адаптер на 100 Вт також може підійти для ноутбука, якому потрібно 65 Вт. Головне, щоб він підтримував необхідний режим живлення. Ноутбук не обов'язково споживатиме всю доступну потужність.

Як перевірити сумісність USB-C кабелю

Навіть потужний зарядний пристрій не гарантує належного заряджання, якщо кабель не розрахований на відповідне навантаження.

Організація USB Implementers Forum, яка відповідає за стандарти USB, пояснює, що кабелі USB-C відрізняються своїми можливостями.

У чинній програмі сертифікації кабелів USB-C - USB-C використовують позначення потужності 60W та 240W. Вони вказують, на яку максимальну потужність розрахований кабель.

Наприклад, якщо ноутбук потребує 100 Вт, кабель з обмеженням 60 Вт не дозволить передати всю необхідну потужність. У такому разі заряджання може бути повільним або не працювати належним чином.

Шукайте характеристики на пакуванні, у документації виробника або на самому кабелі. Якщо маркування немає, перевірте точну модель на сайті виробника.

Водночас кабель із позначкою 240W не змусить ноутбук заряджатися з такою потужністю. Швидкість залежить також від можливостей адаптера та комп'ютера.

Чому ноутбук заряджається лише у вимкненому стані

Іноді заряджання через USB-C працює лише тоді, коли ноутбук вимкнений або перебуває в режимі сну.

У документації Lenovo зазначено, що в окремих моделях USB-C можна використовувати для заряджання, але цей роз'єм не призначений для основного живлення комп'ютера під час роботи. Якщо ноутбук споживає більше енергії, ніж отримує від адаптера, акумулятор може заряджатися дуже повільно або взагалі перестати поповнювати заряд.

Ще одна причина - одночасне підключення кількох пристроїв.

Як пояснює виробник зарядних пристроїв Anker, у багатопортових адаптерах потужність може розподілятися між підключеною технікою.

Тому зарядний блок, який забезпечує 65 Вт через один порт, під час одночасного заряджання смартфона та ноутбука може подавати на останній менше енергії.

Що робити, якщо ноутбук не заряджається через USB-C

Перш ніж купувати новий кабель або адаптер, послідовно перевірте кілька речей:

Перевірте штатний зарядний пристрій. Якщо він підключається через окремий роз'єм і працює, це ще не підтверджує справність USB-C порту. Перевірте підтримку заряджання через USB-C у характеристиках ноутбука. Спробуйте інший сумісний кабель. Використайте кабель із підтвердженою підтримкою необхідної потужності. Огляньте USB-C порт. Перевірте, чи немає пилу, сторонніх предметів або видимих пошкоджень. Перед оглядом відключіть зарядний пристрій. Приберіть перехідники. Підключіть адаптер безпосередньо до ноутбука, без USB-хабів та док-станцій. Від'єднайте інші пристрої від адаптера. Якщо зарядний блок має кілька портів, перевірте роботу лише з ноутбуком. Перевірте заряджання у вимкненому стані. Якщо акумулятор поповнюється лише тоді, звірте потужність адаптера та обмеження конкретної моделі ноутбука.

У рекомендаціях Apple також радять перевірити справність розетки, стан кабелю та чистоту роз'ємів. Якщо кабель пошкоджений, роз'єм має сліди оплавлення або під час заряджання з'являється запах горілого, негайно припиніть користуватися обладнанням.

Якщо ноутбук не заряджається навіть зі справним сумісним кабелем та адаптером, проблема може бути в роз'ємі або внутрішній системі живлення. У такому разі варто звернутися до сервісного центру.