Якщо солодкі сніданки та звичайна яєчня вже набридли, раджу спробувати ці тости з вершково-тунцевою начинкою. У рецепті поєдналася ніжні текстура із легкою кислинкою і хрусткістю.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти: житній хліб - 100 г;

тунець у власному соку - 90 г (без рідини);

варені яйця - 2 шт.;

вершковий сир - 40 г;

маринований огірок - 20 г;

діжонська гірчиця - 1 ч. л.;

лимонний сік - 2 ч. л.;

бальзамічний крем - 2 ч. л.;

сіль - до смаку.

Кількість порцій: 2.

Час приготування: 10 хвилин.

Покроковий рецепт приготування

Приготуйте основу. Підсушіть житній хліб на сухій сковороді з обох боків до появи хрусткої скоринки. Зробіть білкову начинку. Злийте рідину з тунця, а варене яйце розімніть виделкою. Додайте вершковий сир, дрібно нарізаний маринований огірок, діжонську гірчицю та лимонний сік. Перемішайте, залишаючи невеликі шматочки яйця і тунця. Зберіть тост. Щедро викладіть начинку на підсушений хліб та полийте бальзамічним кремом. Саме він додасть страві легкої солодкості, яка контрастуватиме з пікантним смаком начинки.

Житній тост з тунцем та яйцем, який я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Такий сніданок можна приготувати навіть під час відключення електроенергії, якщо вдома є газова плита або заздалегідь відварені яйця.

Калорійність та поживна цінність

Орієнтовно на одну порцію: калорійність - 321 ккал;

білки - 23 г;

жири - 12 г;

вуглеводи - 29 г.

Показники залежать від складу хліба, тунця та вершкового сиру.

Алергени: риба, яйця, молочні продукти (лактоза), глютен, гірчиця. Склад продуктів перевіряйтина пакованні.