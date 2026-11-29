Українці, які ще не оформили житлову субсидію на опалювальний сезон , можуть втратити частину виплат, якщо відкладуть звернення до грудня. Важлива дата - 30 листопада : саме до цього часу потрібно подати заяву та необхідні документи, щоб допомогу призначили з початку опалювального сезону.

Styler пояснить, кому потрібно поспішити з оформленням субсидії, як подати документи онлайн та що робити, якщо звернутися вдасться лише у грудні.

Чому важливо подати заяву до 1 грудня

За правилами призначення житлових субсидій, опублікованих Пенсійним фондом України, якщо людина звертається протягом двох місяців від початку опалювального сезону, допомогу призначають із його початку - за умови, що право на неї виникло саме тоді.

У сезоні 2026-2027 років це означає:

до 30 листопада включно - субсидію можуть призначити з 1 жовтня;

- субсидію можуть призначити з 1 жовтня; з 1 грудня - допомогу призначатимуть лише з місяця звернення.

Тобто якщо людина вперше подасть документи у грудні, їй не компенсують витрати на комунальні послуги за жовтень і листопад.

Кому потрібно терміново оформити субсидію

Зверніть увагу, що не всі українці мають повторно подавати документи. Для більшості домогосподарств, які вже отримували допомогу, Пенсійний фонд перераховує субсидію на новий опалювальний сезон автоматично.

Звернутися із заявою та декларацією потрібно, якщо:

ви оформлюєте житлову субсидію вперше;

влітку вам відмовили у призначенні допомоги, але зараз право на неї з'явилося;

змінився склад домогосподарства або сім'ї когось із його членів;

змінився перелік комунальних послуг, за які потрібно сплачувати;

фактична кількість мешканців відрізняється від кількості зареєстрованих;

виникли інші обставини, які можуть вплинути на право отримувати субсидію або її розмір.

Що важливо пам'ятати: якщо ви вже отримували субсидію і жодних обставин, що впливають на її призначення, не змінилося, повторно звертатися до ПФУ не потрібно.

Як подати заяву на субсидію онлайн

Щоб не стояти в чергах, документи можна оформити через інтернет.

Для цього потрібно:

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" або іншого доступного способу входу;

У розділі комунікацій з ПФУ обрати заяву на призначення житлової субсидії;

Заповнити електронну форму та зазначити інформацію про домогосподарство;

Додати необхідні документи та підписати заяву електронним підписом;

Надіслати документи та перевірити статус їх опрацювання в особистому кабінеті.

Також оформити допомогу можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, поштою, через ЦНАП або уповноважену особу територіальної громади.

Які документи потрібні для оформлення

Для призначення житлової субсидії зазвичай необхідні:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи та витрати осіб, які звертаються за допомогою.

Зазначимо, що в залежності від обставин можуть знадобитися й додаткові документи.

Наприклад, договір оренди житла, довідки про доходи, документи, що підтверджують непроживання зареєстрованої особи за адресою або особливі обставини домогосподарства.

Якщо інформація вже є в державних реєстрах, повторно подавати підтвердження не потрібно.

Перед зверненням рекомендуємо перевірити актуальний перелік документів на порталі Пенсійного фонду.

Як дізнатися, чи призначили субсидію і скільки нарахували

Після подання документів можна стежити за їхнім опрацюванням в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Щоб перевірити суму допомоги:

Авторизуйтеся на порталі Пенсійного фонду;

Відкрийте розділ "Моя субсидія";

Перегляньте інформацію про призначену допомогу та її розмір.

Важливо враховувати, що субсидію виплачують у поточному місяці за попередній. Тобто гроші за жовтень надходять у листопаді, за листопад - у грудні.

Тому тим, хто ще не звертався за допомогою, варто не відкладати оформлення до останнього дня. Якщо подати документи з 1 грудня, виплату призначать лише з грудня, а не з початку опалювального сезону.