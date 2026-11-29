У неділю, 29 листопада, за церковним календарем вшановують пам'ять мученика Парамона, а ввечері в Україні традиційно можуть влаштовувати Андріївські вечорниці. Також цього дня розпочинається Адвент - особливий період очікування Різдва у західних християн.

Які свята в Україні та світі відзначають 29 листопада, розповідає Styler.

Головне церковне свято 29 листопада

За новим церковним календарем сьогодні православні та греко-католики вшановують пам'ять мучеників Парамона та Філумена.

За церковними переказами, Парамон жив у 3 столітті, за часів правління римського імператора Деція. Він відкрито виступав проти переслідування християн, за що сам постраждав.

Філумен був торговцем хлібом в Анкірі (сучасній Анкарі) та залишився відданим християнській вірі попри переслідування.

Також цього дня згадують преподобного Нектарія Києво-Печерського.

Андріївські вечорниці: традиції українців

Хоча саме свято Андрія Первозваного припадає на 30 листопада, традиційні вечорниці переважно влаштовували напередодні.

Як зазначають на освітньому порталі "СловОпис" Університету Грінченка, Андріївські вечорниці були особливою нагодою для молоді відпочити після важких робочих буднів. Дівчата та хлопці заздалегідь домовлялися про місце святкування, готували частування, влаштовували ігри, танці та традиційні ворожіння.

Головним символом вечорниць була калита - круглий обрядовий корж з отвором посередині, який нагадував сонце. Його випікали дівчата, після чого влаштовували традиційну гру з парубками.

Особливе місце посідали й ворожіння на майбутню долю. Дівчата рахували кілки паркану, прислухалися до розмов перехожих та намагалися вгадати ім'я майбутнього чоловіка.

Перша неділя Адвенту

У 2026 році саме 29 листопада римо-католики та представники багатьох протестантських церков розпочинають Адвент - період духовної підготовки до Різдва.

Одним із найвідоміших його символів є вінок із хвойних гілок із чотирма свічками. Щонеділі запалюють ще одну свічку, символічно відраховуючи час до Різдва.

З Адвентом також пов'язана традиція спеціальних календарів із 24 віконцями. Сьогодні за ними можуть ховатися солодощі, маленькі подарунки, побажання або завдання на кожен день грудня.

Що не можна робити 29 листопада

У православних та греко-католиків продовжується Різдвяний піст. У цей період церква рекомендує приділяти більше уваги молитві, милосердю та духовному життю.

Зокрема, варто уникати сварок, образ, лихослів'я та надмірностей. Окремих церковних заборон на прибирання, прання чи приготування їжі цього дня немає.

Хто святкує День ангела 29 листопада

За новим церковним календарем сьогодні з іменинами можна привітати Парамона, Філумена, Акакія та Нектарія.

А ось власники імені Андрій відзначатимуть свої іменини вже 30 листопада.

Міжнародні та всесвітні свята 29 листопада

Міжнародний день солідарності з палестинським народом. Офіційна пам'ятна дата ООН, започаткована у 1977 році. Саме 29 листопада 1947 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо поділу підмандатної Палестини.

День електронних привітань. Неофіційне свято, популярне у США, яке нагадує про можливість підтримувати зв'язок із близькими незалежно від відстані. Воно присвячене електронним листівкам, відеопривітанням та повідомленням, які з розвитком інтернету стали альтернативою традиційним паперовим листівкам.