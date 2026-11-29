Після переходу на зимову гуму літні шини потрібно не просто відкласти до наступного сезону, а правильно підготувати. Волога, сонячне проміння, перепади температур і контакт із хімічними речовинами можуть поступово пошкоджувати гумову суміш навіть тоді, коли автомобіль не їздить.

Аби цього не допустити, Styler поділиться кількома дієвими порадами, які допоможуть зберегти літні шини до наступного сезону неушкодженими.

Вимийте шини та ретельно висушіть

Перед зберіганням колеса потрібно очистити від бруду, пилу, залишків реагентів і дрібного каміння, яке застрягло в протекторі.

Для цього достатньо води та звичайного миття без агресивної хімії. Після очищення шини необхідно повністю висушити, зокрема в місцях біля диска, якщо гума зберігається разом із ним.

У рекомендаціях Michelin щодо сезонного зберігання виробник окремо наголошує на очищенні коліс і видаленні сторонніх предметів із протектора. Це допомагає уникнути корозії дисків та інших проблем під час тривалого зберігання.

Перевірте стан гуми перед тим, як відкласти її до весни

Не варто чекати наступного сезону, щоб виявити пошкодження. Перед зберіганням огляньте кожну шину та зверніть увагу на такі нюанси:

тріщини на боковинах і в протекторі;

порізи, проколи та здуття;

нерівномірне зношення;

сторонні предмети, що застрягли в канавках.

Якщо помітили серйозні пошкодження, краще звернутися до фахівців шиномонтажу ще до початку зберігання.

Також варто записати, де саме стояло кожне колесо: спереду ліворуч, спереду праворуч тощо. Досвідчені водії радять позначати початкове розташування шин, щоб під час наступного монтажу можна було правильно організувати їхню ротацію та вирівняти зношення.

Оберіть правильне місце для зберігання

Найкраще місце для літніх шин - сухе, чисте, прохолодне приміщення з помірною вентиляцією. Це може бути гараж, комора або спеціальне складське приміщення.

Важливо захистити гуму від:

прямих сонячних променів;

опалювальних приладів і гарячих труб;

вологи та різких температурних коливань;

бензину, мастил, розчинників та інших хімікатів;

електродвигунів, генераторів та іншого обладнання, що може бути джерелом озону.

Чому це важливо? Ультрафіолет, тепло й озон прискорюють старіння гумової суміші. Через це на поверхні можуть з'являтися тріщини, а сама шина поступово втрачатиме свої властивості.

Continental у рекомендаціях зі зберігання шин радить уникати відкритого повітря навіть під накриттям і віддавати перевагу сухому, темному та помірно вентильованому приміщенню.

Важливо захищати гуму від прямих сонячних променів (колаж: Styler)

Правильно розташуйте шини - залежно від того, чи є диски

Це один із найважливіших моментів, адже спосіб зберігання залежить від того, чи зняли гуму з дисків.

Якщо шини зберігаються разом із дисками:

їх можна складати горизонтально одна на одну;

можна підвішувати на спеціальні кріплення;

не рекомендується залишати їх надовго у вертикальному положенні.

Якщо шини зберігаються без дисків:

їх потрібно ставити вертикально;

не можна складати одну на одну;

не варто підвішувати за боковини.

Такі рекомендації наводить Michelin у правилах зберігання шин. Виробник також радить не допускати деформації покришок і не ставити на них важкі предмети.

Захистіть гуму від пилу та перевірте перед наступним сезоном

Для додаткового захисту від пилу шини можна покласти в спеціальні чохли або чисті пакети. Головна умова - перед пакуванням гума має бути повністю сухою, інакше всередині може накопичуватися волога.

За можливості використовуйте герметичні пластикові пакети, щоб зменшити вплив озону на гуму. Водночас важливо не запаковувати мокрі колеса.

Навесні, перед встановленням, шини потрібно повторно оглянути: перевірити боковини, протектор, відсутність тріщин і деформацій. Після монтажу краще відрегулювати тиск відповідно до рекомендацій виробника автомобіля.

Чи можна зберігати літні шини на балконі або просто неба

Балкон без скління або відкрите подвір'я - не найкращий варіант. Навіть під накриттям колеса залишаються вразливими до сонця, вологи та температурних перепадів.

Якщо іншого місця немає, експерти допускають короткочасне зберігання надворі за умови, що шини підняті над землею та накриті водонепроникним матеріалом із вентиляційними отворами. Це допомагає уникнути накопичення конденсату.

Однак для тривалого міжсезонного зберігання виробник рекомендує обирати закрите приміщення.