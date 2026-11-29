После перехода на зимнюю резину летние шины нужно не просто отложить до следующего сезона, а правильно подготовить. Влага, солнечные лучи, перепады температур и контакт с химическими веществами могут постепенно повреждать резиновую смесь даже тогда, когда автомобиль не ездит.

Чтобы этого не допустить, Styler поделится несколькими действенными советами, которые помогут сэкономить летние шины до следующего сезона невредимыми.

Вымойте шины и тщательно высушите

Перед хранением колеса нужно очистить от грязи, пыли, остатков реагентов и мелких камней, застрявших в протекторе.

Для этого достаточно воды и обычной мойки без агрессивной химии. После очистки шины необходимо полностью высушить, в частности, в местах возле диска, если резина хранится вместе с ним.

В рекомендациях Michelin по сезонному хранению производитель отдельно отмечает очистку колес и удаление посторонних предметов из протектора. Это позволяет избежать коррозии дисков и других проблем во время длительного хранения.

Проверьте состояние резины перед тем, как отложить ее до весны

Не стоит ждать следующего сезона, чтобы обнаружить повреждение. Перед хранением осмотрите каждую шину и обратите внимание на следующие нюансы:

трещины на боковинах и в протекторе;

порезы, проколы и вздутие;

неравномерный износ;

посторонние предметы, застрявшие в канавках.

Если заметили серьезные повреждения, то лучше обратиться к специалистам шиномонтажа еще до начала хранения.

Также стоит записать, где именно стояло каждое колесо: спереди налево, спереди направо и т.д. Опытные водители советуют помечать первоначальное расположение шин, чтобы во время последующего монтажа можно было правильно организовать их ротацию и выровнять износ.

Выберите место для хранения

Лучшее место для летних шин - сухое, чистое, прохладное помещение с умеренной вентиляцией. Это может быть гараж, кладовая или специальное складское помещение.

Важно защитить резину от:

прямых солнечных лучей;

отопительных приборов и горячих труб;

влаги и резкие температурные колебания;

бензина, смазочных масел, растворителей и других химикатов;

электродвигателей, генераторов и другого оборудования, которое может являться источником озона.

Почему это важно? Ультрафиолет, тепло и озон ускоряют старение резиновой смеси. Поэтому на поверхности могут появляться трещины, а сама шина будет постепенно терять свои свойства.

Continental в рекомендациях по хранению шин советует избегать открытого воздуха даже под накрытием и отдавать предпочтение сухому, темному и умеренно вентилируемому помещению.

Важно защищать резину от прямых солнечных лучей (коллаж: Styler)

Правильно расположите шины - в зависимости от того, есть ли диски.

Это один из важнейших моментов, ведь способ хранения зависит от того, сняли ли резину с дисков.

Если шины хранятся вместе с дисками:

их можно складывать горизонтально друг на друга;

можно подвешивать на специальные крепления;

не рекомендуется оставлять их надолго в вертикальном положении.

Если шины хранятся без дисков:

их нужно ставить вертикально;

нельзя складывать друг на друга;

не стоит подвешивать за боковины.

Такие советы приводит Michelin в правилах хранения шин. Производитель также рекомендует не допускать деформации покрышек и не ставить на их тяжелые предметы.

Защитите резину от пыли и проверьте перед следующим сезоном

Для дополнительной защиты от пыли шины можно уложить в специальные чехлы или чистые пакеты. Главное условие - перед упаковкой резина должна быть полностью сухой, иначе внутри может накапливаться влага.

По возможности используйте герметичные пластиковые пакеты, чтобы уменьшить влияние озона на резину. В то же время важно не упаковывать мокрые колеса.

Весной перед установкой шины нужно повторно осмотреть: проверить боковины, протектор, отсутствие трещин и деформаций. После установки лучше отрегулировать давление в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Можно ли хранить летние шины на балконе или под открытым небом

Балкон без остекления или открытый двор - не лучший вариант. Даже под накрытием колеса остаются уязвимыми к солнцу, влаге и температурным перепадам.

Если другого места нет, эксперты допускают кратковременное хранение на воздухе при условии, что шины подняты над землей и накрыты водонепроницаемым материалом с вентиляционными отверстиями. Это помогает избежать скопления конденсата.

Однако для длительного межсезонного хранения изготовитель рекомендует выбирать закрытое помещение.