Декабрь - не повод отказываться от рыбалки, ведь даже зимой можно рассчитывать на хороший улов. А фазы Луны помогут определить перспективные даты выезда на водоем.
Styler рассказывает, когда лучше всего это делать в декабре 2026 и о каких зимних ограничениях стоит помнить.
Лунный календарь на декабрь 2026
1-8 декабря - спадающая Луна
9 декабря - Новолуние
10-23 декабря - растущая Луна
24 декабря - Полнолуние
25-31 декабря - спадающая Луна
Лучшие дни для рыбалки в декабре 2026
По солунарному календарю Mind University, наиболее перспективными для рыбалки в декабре будут дать около Новолуния и Полнолуния.
Лучшие дни: 8-10 и 23-25 декабря
Другие даты, которые также следует рассмотреть:
- 6-7 декабря - хорошие дни для рыбалки
- 8-10 декабря - период около Новолуния, которому приписывают повышенную активность рыбы
- 11-12 декабря - благоприятный период для выезда на водоем
- 21-22 декабря - хорошие дни в канун Полнолуния
- 23-25 декабря - один из самых перспективных периодов месяца
- 26-27 декабря - также можно планировать рыбалку.
Самыми слабыми по этой системе считаются 1-3, 15-18 и 30-31 декабря.
В то же время разные рыболовные календари могут давать неодинаковые результаты. К примеру, международный Fishing World Guide также выделяет 8-9 и 23-24 декабря как особенно удачные даты.
Когда лучше отправляться на рыбалку
Важны не только даты, но и часы суток. Рыбаки часто обращают внимание на рассвет и вечерние сумерки. Именно в это время во многих водоемах может наблюдаться активность рыбы.
Точное время клева зависит от конкретного водоема и местности, поэтому для планирования поездки лучше пользоваться календарем, рассчитанным для своего города.
Какую рыбу можно ловить в декабре
С наступлением холодов поведение рыбы изменяется: вода охлаждается, обмен веществ замедляется, а многие виды перемещаются на более глубокие участки водоемов.
Среди рыбы, на которую рыбаки обращают внимание зимой:
- Щука - хищник, которого продолжают ловить на спиннинг на открытой воде или на разрешенные зимние снасти.
- Окунь - популярный объект зимней рыбалки, в том числе на небольшие приманки.
- Судак - держится более глубоких участков водоемов, где ищет добычу.
- Лещ - зимой может собираться на глубоких участках и реагировать на прикормку.
- Плотва - остается одним из распространенных объектов любительской зимней рыбалки.
- Налим - холодолюбивый вид, активность которого приходится на холодное время года.
Следует учитывать, что поведение рыбы зависит от температуры воды, кислородного режима и конкретного водоема. Поэтому даже самый лучший день по Лунному календарю не гарантирует улова.
Важные правила зимней рыбалки в Украине
Планируя выезд на водоем в декабре, нужно помнить не только о календаре, но и о сезонных ограничениях.
По информации Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, с 1 ноября 2026 года в Украине действует запрет на лов рыбы в зимовальных ямах. Она продлится до начала нерестового периода 2027 года. Ловить рыбу можно вне таких участков с соблюдением установленных правил.
Также следует помнить:
- Общее количество крючков не должно превышать семи на одного рыбака.
- В осенне-зимний период действуют отдельные ограничения по использованию крючков.
- Нельзя выходить на ненадежный или недостаточно крепкий лед.
- Перед рыбалкой нужно проверять местные ограничения и разрешенные участки ловли.
Особенно осторожными следует быть во время резких перепадов температуры, оттепелей и образования тонкого льда.