Декабрь - не повод отказываться от рыбалки , ведь даже зимой можно рассчитывать на хороший улов. А фазы Луны помогут определить перспективные даты выезда на водоем.

Styler рассказывает, когда лучше всего это делать в декабре 2026 и о каких зимних ограничениях стоит помнить.

Лунный календарь на декабрь 2026

1-8 декабря - спадающая Луна

9 декабря - Новолуние

10-23 декабря - растущая Луна

24 декабря - Полнолуние

25-31 декабря - спадающая Луна

Лучшие дни для рыбалки в декабре 2026

По солунарному календарю Mind University, наиболее перспективными для рыбалки в декабре будут дать около Новолуния и Полнолуния.

Лучшие дни: 8-10 и 23-25 декабря

Другие даты, которые также следует рассмотреть:

6-7 декабря - хорошие дни для рыбалки

- хорошие дни для рыбалки 8-10 декабря - период около Новолуния, которому приписывают повышенную активность рыбы

- период около Новолуния, которому приписывают повышенную активность рыбы 11-12 декабря - благоприятный период для выезда на водоем

- благоприятный период для выезда на водоем 21-22 декабря - хорошие дни в канун Полнолуния

- хорошие дни в канун Полнолуния 23-25 декабря - один из самых перспективных периодов месяца

- один из самых перспективных периодов месяца 26-27 декабря - также можно планировать рыбалку.

Самыми слабыми по этой системе считаются 1-3, 15-18 и 30-31 декабря.

В то же время разные рыболовные календари могут давать неодинаковые результаты. К примеру, международный Fishing World Guide также выделяет 8-9 и 23-24 декабря как особенно удачные даты.

Когда лучше отправляться на рыбалку

Важны не только даты, но и часы суток. Рыбаки часто обращают внимание на рассвет и вечерние сумерки. Именно в это время во многих водоемах может наблюдаться активность рыбы.

Точное время клева зависит от конкретного водоема и местности, поэтому для планирования поездки лучше пользоваться календарем, рассчитанным для своего города.

Какую рыбу можно ловить в декабре

С наступлением холодов поведение рыбы изменяется: вода охлаждается, обмен веществ замедляется, а многие виды перемещаются на более глубокие участки водоемов.

Среди рыбы, на которую рыбаки обращают внимание зимой:

Щука - хищник, которого продолжают ловить на спиннинг на открытой воде или на разрешенные зимние снасти.

Окунь - популярный объект зимней рыбалки, в том числе на небольшие приманки.

Судак - держится более глубоких участков водоемов, где ищет добычу.

Лещ - зимой может собираться на глубоких участках и реагировать на прикормку.

Плотва - остается одним из распространенных объектов любительской зимней рыбалки.

Налим - холодолюбивый вид, активность которого приходится на холодное время года.

Следует учитывать, что поведение рыбы зависит от температуры воды, кислородного режима и конкретного водоема. Поэтому даже самый лучший день по Лунному календарю не гарантирует улова.

Важные правила зимней рыбалки в Украине

Планируя выезд на водоем в декабре, нужно помнить не только о календаре, но и о сезонных ограничениях.

По информации Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, с 1 ноября 2026 года в Украине действует запрет на лов рыбы в зимовальных ямах. Она продлится до начала нерестового периода 2027 года. Ловить рыбу можно вне таких участков с соблюдением установленных правил.

Также следует помнить:

Общее количество крючков не должно превышать семи на одного рыбака.

В осенне-зимний период действуют отдельные ограничения по использованию крючков.

Нельзя выходить на ненадежный или недостаточно крепкий лед.

Перед рыбалкой нужно проверять местные ограничения и разрешенные участки ловли.

Особенно осторожными следует быть во время резких перепадов температуры, оттепелей и образования тонкого льда.