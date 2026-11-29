Українська співачка Ірина Федишин прокоментувала петицію щодо присвоєння їй почесного звання, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Виконавиця розповіла, як сприйняла ініціативу шанувальників та що для неї означає таке визнання.

Про це розповідає Styler із посиланням на Instagram артистки.

Як Ірина Федишин відреагувала на петицію

Співачка зізналася, що спочатку почувалася ніяково, коли дізналася про реєстрацію петиції щодо присвоєння їй почесного звання. Саме тому вона вирішила залишатися осторонь цієї ініціативи.

"Є визнання, якого не шукаєш, але яке особливо цінне, бо воно йде від людей. Ця історія з петицією стала для мене чимось значно більшим, ніж питання присвоєння звання", - зазначила Федишин.

За словами виконавиці, її надзвичайно зворушили численні повідомлення, дзвінки та слова підтримки. Особливо цінним для співачки стало те, що шанувальники самостійно об'єдналися заради цієї мети.

"Я бачила, як ви самі ініціювали петицію, як об'єдналися, активно поширювали, підписували та зібрали 25 тисяч голосів", - поділилася артистка.

Федишин наголосила, що вважає таку ініціативу особливим проявом любові та поваги до її творчості. Вона також подякувала автору петиції та всім, хто долучився до збору підписів.

Що Федишин вважає своєю найбільшою нагородою

Виконавиця зазначила, що незалежно від рішення президента найбільшою нагородою для неї залишається любов слухачів.

"Можна мати багато нагород, але найбільше щастя для артиста - мати свого слухача. Не знаю, яким буде рішення Президента, але найбільшу нагороду я вже маю - вашу любов", - наголосила Федишин.

За словами співачки, саме підтримка шанувальників надихає її продовжувати творити, виступати та дарувати слухачам нові пісні.

Що відомо про петицію щодо присвоєння Федишин почесного звання

4 вересня 2026 року на офіційному сайті президента України зареєстрували електронну петицію щодо присвоєння Ірині Федишин звання "Заслужена артистка України". Автором ініціативи став Богдан Оніщук.

У зверненні він відзначив багаторічну творчу діяльність співачки, її внесок у розвиток українського музичного мистецтва та популяризацію національної культури.

Окрему увагу автор приділив волонтерській діяльності Федишин після початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема проведенню благодійних концертів та збору коштів на потреби ЗСУ.

Вже 26 листопада петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Станом на 29 листопада її підтримали 25 130 громадян.

Наразі звернення очікує на розгляд. Остаточного рішення щодо присвоєння співачці почесного звання ще немає.