Мандарини - одні з найпопулярніших фруктів зимового сезону. Але навіть привабливі на вигляд плоди можуть виявитися кислими, сухими або містити багато кісточок. Щоб вибрати солодкі та соковиті мандарини, варто знати особливості їхніх сортів та основні ознаки стиглості.

Про те, які сорти мандаринів вирізняються солодким смаком та на що звертати увагу під час їхньої покупки, пише Styler.

Які сорти мандаринів найсолодші

Різновиди мандаринів відрізняються розміром, товщиною шкірки, кількістю кісточок, соковитістю та співвідношенням цукрів і кислот. Якщо ви віддаєте перевагу солодким плодам, варто звернути увагу на такі різновиди.

Клементини

Мають округлу форму, насичений помаранчевий колір, соковиту м'якоть та виразний солодкий смак. Зазвичай містять мало кісточок або не мають їх зовсім. Також вирізняються приємним цитрусовим ароматом.

Сатсума (Уншіу)

Група мандаринів японського походження, для яких характерні дещо приплюснута форма, шкірка, що легко відділяється, та ніжна соковита м'якоть. Мають солодкий смак і зазвичай не містять кісточок.

Муркотт (Murcott)

Мандарини з насиченим смаком. Мають відносно тонку шкірку, яка щільно прилягає до м'якоті. Кількість кісточок залежить від конкретного різновиду та умов запилення.

Голд Наггет (Gold Nugget)

Характерною особливістю цього сорту є нерівна, горбкувата шкірка. Попри такий зовнішній вигляд, плоди мають насичений солодкий смак, легко чистяться та зазвичай не містять кісточок.

Кішу (Kishu)

Невеликі мандарини з ніжним солодким смаком. Безнасінний різновид цього сорту вирізняється соковитістю та шкіркою, яку легко знімати.

Також, за даними фахівців Каліфорнійського університету, солодким смаком вирізняються такі сорти, як Піксі (Pixie), Фейрчайлд (Fairchild) та Шаста Голд (Shasta Gold).

Як вибрати стиглі та соковиті мандарини

Під час покупки мандаринів варто звертати увагу не лише на назву сорту, а й на зовнішній вигляд та стан плодів.

Є кілька основних характеристик, які допоможуть вибрати якісні фрукти:

Вага. Якщо два мандарини приблизно однакового розміру, варто обрати важчий. Зазвичай у ньому міститься більше соку.

Пружність. Плід має бути пружним, без надмірно м'яких ділянок, які можуть свідчити про початок псування.

Аромат. Свіжі мандарини мають характерний цитрусовий запах без сторонніх нот.

Стан шкірки. На поверхні не повинно бути плісняви, глибоких тріщин, вм'ятин та мокрих плям.

Свіжість. Зморщена та пересохла шкірка може свідчити про тривале зберігання і втрату вологи.

Водночас жодна із зовнішніх ознак не гарантує солодкого смаку. Тому перед покупкою великої кількості мандаринів краще придбати кілька плодів на пробу.

Чи залежить солодкість мандаринів від кольору шкірки

Поширена думка, що чим яскравіший мандарин, тим він солодший. Насправді насичений помаранчевий колір не гарантує стиглості та високого вмісту цукрів.

Як пояснюють фахівці Гавайського університету, забарвлення цитрусових залежить, зокрема, від температурних умов вирощування. У теплому кліматі навіть стиглі плоди можуть зберігати зеленуватий відтінок.

Не варто оцінювати смак і за розміром. Великі мандарини не обов'язково солодші за маленькі, адже смакові якості залежать від сорту та співвідношення цукрів і кислот у м'якоті.

Які мандарини краще не купувати

Від покупки варто відмовитися, якщо плоди мають такі ознаки:

зморщену або пересохлу шкірку;

неприродно малу вагу відносно розміру;

сліди плісняви;

надмірно м'які ділянки;

глибокі пошкодження шкірки;

запах бродіння.

Також не варто розраховувати, що кислі мандарини стануть солодшими, якщо залишити їх на кілька днів удома.

За даними Каліфорнійського університету, на відміну від деяких інших фруктів, цитрусові після збирання врожаю не продовжують дозрівати та не стають солодшими.

Як правильно зберігати мандарини вдома

За інформацією Каліфорнійського університету, оптимальна температура зберігання мандаринів становить від 5 до 8 градусів тепла.

Щоб фрукти довше залишалися свіжими, варто дотримуватися таких рекомендацій:

зберігати мандарини у відділенні холодильника для овочів та фруктів;

уникати потрапляння прямих сонячних променів;

не залишати плоди біля батарей та інших джерел тепла;

мити мандарини безпосередньо перед споживанням;

регулярно перевіряти стан фруктів та прибирати ті, які почали псуватися.

Правильне зберігання допоможе зберегти соковитість, аромат та смакові якості мандаринів.