Мандарины - одни из самых популярных фруктов зимнего сезона. Но даже привлекательные с виду плоды могут оказаться кислыми, сухими или содержать много косточек. Чтобы выбрать сладкие и сочные мандарины, следует знать особенности их сортов и основные признаки спелости.

О том, какие сорта мандаринов отличаются сладким вкусом и на что обращать внимание при их покупке, пишет Styler.

Какие сорта мандаринов самые сладкие

Разновидности мандаринов отличаются размером, толщиной кожуры, количеством косточек, сочностью и соотношением сахаров и кислот. Если вы предпочитаете сладкие плоды, стоит обратить внимание на следующие разновидности.

Клементины

Имеют округлую форму, насыщенный оранжевый цвет, сочную мякоть и выраженный сладкий вкус. Обычно содержат мало косточек или не имеют их вовсе. Также отличаются приятным цитрусовым ароматом.

Сатсума (Уншиу)

Группа мандаринов японского происхождения, для которых характерны слегка приплюснутая форма, легко отделяющаяся кожура и нежная сочная мякоть. Имеют сладкий вкус и обычно не содержат косточек.

Муркотт (Murcott)

Мандарины с насыщенным вкусом. Имеют относительно тонкую кожуру, которая плотно прилегает к мякоти. Количество косточек зависит от конкретной разновидности и условий опыления.

Голд Наггет (Gold Nugget)

Характерной особенностью этого сорта является неровная, бугристая кожура. Несмотря на такой внешний вид, плоды имеют насыщенный сладкий вкус, легко чистятся и обычно не содержат косточек.

Кишу (Kishu)

Небольшие мандарины с нежным сладким вкусом. Бессемянная разновидность этого сорта отличается сочностью и кожурой, которую легко снимать.

Также, по данным специалистов Калифорнийского университета, сладким вкусом отличаются такие сорта, как Пикси (Pixie), Фейрчайлд (Fairchild) и Шаста Голд (Shasta Gold).

Как выбрать спелые и сочные мандарины

При покупке мандаринов стоит обращать внимание не только на название сорта, но и на внешний вид и состояние плодов.

Есть несколько основных характеристик, которые помогут выбрать качественные фрукты:

Вес. Если два мандарина примерно одинакового размера, стоит выбрать более тяжелый. Обычно в нем содержится больше сока.

Упругость. Плод должен быть упругим, без чрезмерно мягких участков, которые могут свидетельствовать о начале порчи.

Аромат. Свежие мандарины имеют характерный цитрусовый запах без посторонних нот.

Состояние кожуры. На поверхности не должно быть плесени, глубоких трещин, вмятин и мокрых пятен.

Свежесть. Сморщенная и пересохшая кожура может свидетельствовать о длительном хранении и потере влаги.

При этом ни один из внешних признаков не гарантирует сладкого вкуса. Поэтому перед покупкой большого количества мандаринов лучше приобрести несколько плодов на пробу.

Зависит ли сладость мандаринов от цвета кожуры

Распространено мнение, что чем ярче мандарин, тем он слаще. На самом деле насыщенный оранжевый цвет не гарантирует спелости и высокого содержания сахаров.

Как объясняют специалисты Гавайского университета, окраска цитрусовых зависит, в частности, от температурных условий выращивания. В теплом климате даже спелые плоды могут сохранять зеленоватый оттенок.

Не стоит оценивать вкус и по размеру. Крупные мандарины не обязательно слаще маленьких, ведь вкусовые качества зависят от сорта и соотношения сахаров и кислот в мякоти.

Какие мандарины лучше не покупать

От покупки стоит отказаться, если плоды имеют следующие признаки:

сморщенную или пересохшую кожуру;

неестественно малый вес относительно размера;

следы плесени;

чрезмерно мягкие участки;

глубокие повреждения кожуры;

запах брожения.

Также не стоит рассчитывать, что кислые мандарины станут слаще, если оставить их на несколько дней дома.

По данным Калифорнийского университета, в отличие от некоторых других фруктов, цитрусовые после сбора урожая не продолжают созревать и не становятся слаще.

Как правильно хранить мандарины дома

По информации Калифорнийского университета, оптимальная температура хранения мандаринов составляет от 5 до 8 градусов тепла.

Чтобы фрукты дольше оставались свежими, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

хранить мандарины в отделении холодильника для овощей и фруктов;

избегать попадания прямых солнечных лучей;

не оставлять плоды возле батарей и других источников тепла;

мыть мандарины непосредственно перед употреблением;

регулярно проверять состояние фруктов и убирать те, которые начали портиться.

Правильное хранение поможет сохранить сочность, аромат и вкусовые качества мандаринов.