Напередодні Нового року 2027 багато хто обирає святкове вбрання не лише враховуючи модні тренди, а й з огляду на народні прикмети. У різних культурах певним відтінкам приписують особливе значення - від фінансового добробуту до невдач.

Styler розповідає, які кольори мають неоднозначну символіку та що краще обрати для святкування Нового року.

Чорний - символ втрат і жалоби

Чорний колір давно має неоднозначну символіку. З одного боку, він асоціюється з елегантністю, силою та вишуканістю. З іншого - у багатьох культурах є традиційним кольором жалоби.

Зокрема, у деяких азійських традиціях чорний має негативні асоціації та пов'язаний із сумними подіями. Тому прихильники символічних новорічних ритуалів радять не робити його основою святкового образу.

Водночас важливо розуміти, що це не універсальне правило для всіх країн і культур.

Білий - не завжди символ нового початку

У багатьох країнах білий асоціюється з чистотою, миром і новим етапом життя. Проте в деяких азійських культурах цей колір має зовсім інше значення.

Як зазначають у матеріалі австралійського видання ABC News, у китайській традиції білий пов'язаний із жалобою та похоронними обрядами. Саме тому його символіка суттєво відрізняється від західного сприйняття.

Однак відмовлятися від білого вбрання всім підряд не варто. Наприклад, у Бразилії цей колір, навпаки, є традиційним для новорічної ночі та символізує мир і гармонію.

Тьмяно-сірий - символ невизначеності

Сірий часто асоціюється зі стриманістю, буденністю та відсутністю яскравих емоцій. У символічному трактуванні кольорів його іноді пов'язують із невизначеністю та періодом застою.

Якщо новорічна ніч для вас - можливість подумки попрощатися зі старими проблемами та налаштуватися на нові досягнення, можна віддати перевагу більш насиченим відтінкам. Наприклад, смарагдовому, бордовому або золотому.

Водночас наукового підтвердження того, що сірий одяг може притягнути невдачі, немає. Це радше питання особистих асоціацій і символізму.

Які кольори обрати, щоб притягнути гроші, щастя та кохання

Якщо вірити популярним новорічним традиціям різних країн, кольори можуть символізувати бажання, які людина хоче здійснити в наступному році.

Наприклад, Національний музей азійського мистецтва Смітсонівського інституту пояснює, що в китайській культурі червоний колір асоціюється зі щастям, процвітанням та життєвою енергією. Саме тому він є одним із головних відтінків святкування Китайського Нового року.

А в Бразилії існує цікава традиція обирати колір новорічного одягу відповідно до бажань на наступний рік. Про це розповідає Університет Південної Каліфорнії у своєму цифровому архіві фольклору.

Зокрема, червоний пов'язують із коханням і пристрастю, жовтий - із багатством та фінансовим добробутом, а білий - із миром.

Ось які кольори можна обрати для святкового образу: