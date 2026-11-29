Есть игры , к которым особенно приятно возвращаться с наступлением холодов, когда за окном рано темнеет, а выходить из дома совсем не хочется. Одни позволяют почувствовать магию зимней сказки, другие погружают в ностальгию или позволяют создать собственный заснеженный мир.

Mafia II (2010)

Несмотря на то, что Mafia II вышла более 15 лет назад, ее зимняя атмосфера до сих пор остается одной из самых известных в видеоиграх. В начале истории Вито Скалетта возвращается к заснеженному Эмпайр-Бэй 1945 году, где витрины магазинов украшены к праздникам, прохожие кутаются в пальто, а из автомобильных радиоприемников раздаются мелодии прошлого века.

Заснеженные дороги в Mafia II (скриншот)

Иногда здесь хочется отложить сюжетные задания, сесть за руль ретроавтомобиля и просто прокатиться по городу. Машины скользят на заснеженных дорогах, из-под колес разлетается снег, а вечерние улицы выглядят особенно кинематографически. Жаль только, что зима сопровождает игрока не на протяжении всей истории. Впрочем, именно ради первых глав к Mafia II приятно возвращаться в декабре.

Moomintroll: Winter's Warmth (2026)

Если в детстве вы любили истории о Муми-троллях, эта игра вполне может стать приятной встречей со знакомым миром. Муми-тролль неожиданно просыпается посреди зимней спячки и обнаруживает, что его родная долина изменилась до неузнаваемости. Пока семья спит, ему придется самостоятельно познакомиться с зимой, найти новых друзей и научиться помогать другим.

Графика игры (скриншот)

Особое очарование игре добавляет рисованная графика, благодаря которой каждая локация напоминает иллюстрацию из детской книги. Здесь можно неторопливо бродить по снежным тропам, знакомиться с странными персонажами и развязывать головоломки. Это теплая история о дружбе, одиночестве и заботе, которая прекрасно подойдет к тихому вечеру с чашкой какао.

The Long Dark (2017)

Пожалуй, немногие игры столь убедительно передают ощущение настоящей зимы. The Long Dark переносит игрока в канадский захолустье, где на километры вокруг простираются заснеженные леса, замерзшие озера, горы и заброшенные поселения. Здесь нужно исследовать местность, находить припасы и искать убежище от непогоды.

Пейзажи в игре (скриншот)

Несмотря на то, что это симулятор выживания, в нем есть своя особенная эстетика. Найти уютный деревянный домик после длительного путешествия, услышать потрескивание дров в печи или наблюдать за северным сиянием над заснеженными вершинами - именно такие моменты делают игру незабываемой. Для тех, кто хочет больше наслаждаться видами, чем бороться с трудностями, предусмотрен облегченный режим Pilgrim.

Röki (2020)

Röki напоминает старую скандинавскую сказку, рассказанную долгими зимними вечерами. В центре сюжета - девочка Туве, которая отправляется на поиски младшего брата и попадает в таинственный мир, населенный троллями, духами и другими существами из северного фольклора.

Один из моментов игры (скриншот)

Игра подкупает своим художественным стилем: огромные заснеженные деревья, старинные каменные постройки, маленькие домики и загадочные пещеры создают ощущение путешествия по иллюстрированной книге. Вместо привычного для многих приключенческих игр экшена здесь следует исследовать локации, собирать предметы, помогать персонажам и разгадывать загадки. За сказочной оболочкой также скрывается довольно глубокая история о семье, взрослении и принятии сложных эмоций.

Tiny Glade (2024)

Tiny Glade - идеальный вариант для тех, кто устал от бесконечных задач, сложных игровых механик и желания непременно дойти до финала. Здесь нет сюжета, врагов, экономики или необходимости зарабатывать ресурсы. Все, что нужно делать – создавать собственные маленькие архитектурные шедевры.

Один из вариантов строительства (скриншот)

Особенно приятно играть на зимней лужайке. Можно построить небольшой средневековый поселок, окруженный заснеженными деревьями, создать сказочный замок или одинокий домик с теплым светом в окнах. Игра самостоятельно добавляет в сооружения разнообразные декоративные детали, поэтому даже самое простое здание выглядит неотразимо. Это тот случай, когда заходишь в игру на 15 минут, чтобы поставить один домик, а потом замечаешь, что уже создал целый поселок.