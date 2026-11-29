Є ігри , до яких особливо приємно повертатися з настанням холодів, коли за вікном рано темніє, а виходити з дому зовсім не хочеться. Одні дозволяють відчути магію зимової казки, інші занурюють у ностальгію або дають можливість створити власний засніжений світ.

Mafia II (2010)

Попри те, що Mafia II вийшла понад 15 років тому, її зимова атмосфера досі залишається однією з найбільш упізнаваних у відеоіграх. На початку історії Віто Скалетта повертається до засніженого Емпайр-Бей 1945 року, де вітрини магазинів прикрашені до свят, перехожі кутаються в пальта, а з автомобільних радіоприймачів лунають мелодії минулого століття.

Засніжені дороги у Mafia II (скриншот)

Іноді тут хочеться відкласти сюжетні завдання, сісти за кермо ретроавтомобіля та просто покататися містом. Машини ковзають на засніжених дорогах, з-під коліс розлітається сніг, а вечірні вулиці мають особливий кінематографічний вигляд. Шкода лише, що зима супроводжує гравця не протягом усієї історії. Втім, саме заради перших розділів до Mafia II приємно повертатися в грудні.

Moomintroll: Winter's Warmth (2026)

Якщо в дитинстві ви любили історії про Мумі-тролів, ця гра цілком може стати приємною зустріччю зі знайомим світом. Мумі-троль несподівано прокидається посеред зимової сплячки й виявляє, що його рідна долина змінилася до невпізнаваності. Поки сім'я спить, йому доведеться самостійно познайомитися із зимою, знайти нових друзів та навчитися допомагати іншим.

Графіка гри (скриншот)

Особливої чарівності грі додає мальована графіка, завдяки якій кожна локація нагадує ілюстрацію з дитячої книжки. Тут можна неквапливо блукати засніженими стежками, знайомитися з дивакуватими персонажами та розв'язувати головоломки. Це тепла історія про дружбу, самотність і турботу, яка чудово пасуватиме до тихого вечора з чашкою какао.

The Long Dark (2017)

Мабуть, мало які ігри настільки переконливо передають відчуття справжньої зими. The Long Dark переносить гравця до канадської глушини, де на кілометри навколо простягаються засніжені ліси, замерзлі озера, гори та покинуті поселення. Тут потрібно досліджувати місцевість, знаходити припаси й шукати прихисток від негоди.

Краєвиди у гри (скриншот)

Попри те, що це симулятор виживання, у ньому є своя особлива естетика. Знайти затишний дерев'яний будиночок після тривалої мандрівки, почути потріскування дров у печі або спостерігати за північним сяйвом над засніженими вершинами - саме такі моменти роблять гру незабутньою. Для тих, хто хоче більше насолоджуватися краєвидами, ніж боротися з труднощами, передбачений полегшений режим Pilgrim.

Röki (2020)

Röki нагадує стару скандинавську казку, яку розповідають довгими зимовими вечорами. У центрі сюжету - дівчинка Туве, яка вирушає на пошуки молодшого брата й потрапляє до таємничого світу, населеного тролями, духами та іншими істотами з північного фольклору.

Один з моментів гри (скриншот)

Гра підкуповує своїм художнім стилем: величезні засніжені дерева, стародавні кам'яні споруди, маленькі будиночки та загадкові печери створюють відчуття подорожі ілюстрованою книжкою. Замість звичного для багатьох пригодницьких ігор екшену тут потрібно досліджувати локації, збирати предмети, допомагати персонажам і розгадувати загадки. За казковою оболонкою також ховається доволі глибока історія про сім'ю, дорослішання та прийняття складних емоцій.

Tiny Glade (2024)

Tiny Glade - ідеальний варіант для тих, хто втомився від нескінченних завдань, складних ігрових механік та бажання неодмінно дійти до фіналу. Тут немає сюжету, ворогів, економіки чи необхідності заробляти ресурси. Усе, що потрібно робити - створювати власні маленькі архітектурні шедеври.

Один з варіантів будівництва (скриншот)

Особливо приємно грати на зимовій галявині. Можна збудувати невеличке середньовічне селище, оточене засніженими деревами, створити казковий замок або самотній будиночок із теплим світлом у вікнах. Гра самостійно додає до споруд різноманітні декоративні деталі, тому навіть найпростіша будівля виглядає чарівно. Це той випадок, коли заходиш у гру на 15 хвилин, щоб поставити один будиночок, а згодом помічаєш, що вже створив ціле селище.