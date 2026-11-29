Під час варіння супу господині нерідко стикаються з ситуацією, коли страва стає надто густою або частина бульйону випаровується. У такому разі виникає питання, яку воду краще доливати в каструлю - холодну чи гарячу.

Яку воду краще доливати в суп під час варіння та як правильно регулювати густоту страви, пише Styler.

Чи можна доливати холодну воду в суп під час варіння

Додавати холодну воду в суп під час приготування можна, але краще використовувати гарячу.

Річ у тім, що холодна вода знижує температуру вмісту каструлі та тимчасово перериває процес кипіння. У результаті знадобиться додатковий час, щоб рідина знову нагрілася, а інгредієнти продовжили готуватися.

Особливо помітною різниця буде, якщо додати одразу велику кількість холодної води. Водночас саме по собі додавання холодної води не зіпсує суп. Значно більше на смак готової страви впливає кількість доданої рідини.

Чому краще доливати гарячу воду

Використання гарячої води під час приготування супу має кілька переваг:

допомагає підтримувати температуру страви;

не потребує тривалого повторного нагрівання;

дозволяє підтримувати рівномірний процес варіння;

допомагає регулювати густоту супу, не перериваючи приготування.

Особливо доречно використовувати гарячу воду, якщо в каструлі ще варяться м'ясо, крупи, бобові або овочі.

Що краще додавати в суп: воду чи бульйон

Якщо суп вийшов надто густим, але має насичений смак, можна додати звичайну воду.

Якщо ж страва недостатньо навариста, краще використовувати готовий м'ясний, курячий або овочевий бульйон.

Як пояснюють фахівці у матеріалі The Culinary Institute of America, для регулювання густоти супу можна використовувати як воду, так і відповідний за смаком бульйон. Рідину потрібно додавати невеликими порціями, а наприкінці перевірити смак страви.

Надмірна кількість води незалежно від її температури може зробити суп прісним та менш ароматним.

Як правильно доливати воду в суп

Щоб відновити необхідну кількість рідини та не зіпсувати страву, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

попередньо нагріти воду в чайнику або окремій каструлі;

додавати рідину невеликими порціями;

перемішувати суп після кожного додавання води;

дочекатися відновлення слабкого кипіння;

перевірити готовність інгредієнтів;

за необхідності додати сіль та спеції.

Не варто одразу наливати багато води, навіть якщо суп здається надто густим. Краще поступово довести його до бажаної консистенції.

Як зробити, щоб вода із супу не випаровувалася надто швидко

Однією з поширених помилок під час приготування супу є надто інтенсивне кипіння.

За інформацією кулінарного видання Chowhound, важливо правильно розраховувати співвідношення рідини та інших інгредієнтів, враховуючи також вологу, яку виділяють овочі.

Щоб уникнути надмірного випаровування води, після закипання супу варто зменшити вогонь та частково накрити каструлю кришкою, якщо рецепт не передбачає уварювання бульйону.

Якщо ж під час приготування довелося долити холодну воду, нічого страшного не станеться. Достатньо знову нагріти суп, продовжити варіння та наприкінці перевірити його смак.