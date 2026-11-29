Во время варки супа хозяйки нередко сталкиваются с ситуацией, когда блюдо становится слишком густым или часть бульона испаряется. В таком случае возникает вопрос, какую воду лучше доливать в кастрюлю - холодную или горячую.

Какую воду лучше доливать в суп во время варки и как правильно регулировать густоту блюда, пишет Styler.

Можно ли доливать холодную воду в суп во время варки

Добавлять холодную воду в суп во время приготовления можно, но лучше использовать горячую.

Дело в том, что холодная вода снижает температуру содержимого кастрюли и временно прерывает процесс кипения. В результате понадобится дополнительное время, чтобы жидкость снова нагрелась, а ингредиенты продолжили готовиться.

Особенно заметной разница будет, если добавить сразу большое количество холодной воды. При этом само по себе добавление холодной воды не испортит суп. Значительно больше на вкус готового блюда влияет количество добавленной жидкости.

Почему лучше доливать горячую воду

Использование горячей воды во время приготовления супа имеет несколько преимуществ:

помогает поддерживать температуру блюда;

не требует длительного повторного нагревания;

позволяет поддерживать равномерный процесс варки;

помогает регулировать густоту супа, не прерывая приготовления.

Особенно уместно использовать горячую воду, если в кастрюле еще варятся мясо, крупы, бобовые или овощи.

Что лучше добавлять в суп: воду или бульон

Если суп получился слишком густым, но имеет насыщенный вкус, можно добавить обычную воду.

Если же блюдо недостаточно наваристое, лучше использовать готовый мясной, куриный или овощной бульон.

Как объясняют специалисты в материале The Culinary Institute of America, для регулирования густоты супа можно использовать как воду, так и подходящий по вкусу бульон. Жидкость нужно добавлять небольшими порциями, а в конце проверить вкус блюда.

Чрезмерное количество воды независимо от ее температуры может сделать суп пресным и менее ароматным.

Как правильно доливать воду в суп

Чтобы восстановить необходимое количество жидкости и не испортить блюдо, стоит придерживаться нескольких рекомендаций:

предварительно нагреть воду в чайнике или отдельной кастрюле;

добавлять жидкость небольшими порциями;

перемешивать суп после каждого добавления воды;

дождаться возобновления слабого кипения;

проверить готовность ингредиентов;

при необходимости добавить соль и специи.

Не стоит сразу наливать много воды, даже если суп кажется слишком густым. Лучше постепенно довести его до желаемой консистенции.

Как сделать, чтобы вода из супа не испарялась слишком быстро

Одной из распространенных ошибок при приготовлении супа является слишком интенсивное кипение.

По информации кулинарного издания Chowhound, важно правильно рассчитывать соотношение жидкости и других ингредиентов, учитывая также влагу, которую выделяют овощи.

Чтобы избежать чрезмерного испарения воды, после закипания супа стоит уменьшить огонь и частично накрыть кастрюлю крышкой, если рецепт не предусматривает уваривания бульона.

Если же во время приготовления пришлось долить холодную воду, ничего страшного не произойдет. Достаточно снова нагреть суп, продолжить варку и в конце проверить его вкус.