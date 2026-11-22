Что нужно обжаривать первым

Как объясняют специалисты кулинарного издания The Kitchn, лук часто начинают готовить первым, поскольку ему нужно время, чтобы размягчиться и потерять характерную резкость.

Во время обжаривания лук постепенно становится полупрозрачным, а его вкус более мягким. Если дать ему немного подрумяниться, зажарка приобретет более выразительный аромат.

После этого можно добавлять морковь. Она постепенно размягчается, а ее природная сладость дополняет вкус лука. Важно не допускать подгорания овощей, поскольку это может придать готовому блюду нежелательную горечь.

Как правильно приготовить зажарку для борща и супа

Чтобы получить ароматную овощную основу, достаточно выполнить несколько простых шагов.

1. Подготовьте овощи

Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.

Для одной кастрюли супа среднего размера обычно достаточно одной луковицы и одной моркови, но количество можно менять в зависимости от рецепта.

2. Сначала обжарьте лук

Налейте на сковороду 1-2 столовые ложки масла и разогрейте на среднем огне.

Выложите лук и обжаривайте примерно 2-4 минуты, периодически помешивая. Он должен стать мягким и полупрозрачным. Если хотите получить более насыщенный вкус, можно дождаться легкого золотистого оттенка.

3. Добавьте морковь

К луку выложите натертую морковь, перемешайте и готовьте еще примерно 4-6 минут.

За это время морковь должна размягчиться, но не подгореть. Если овощи начинают прилипать к сковороде, уменьшите огонь или добавьте немного воды.

4. Завершите приготовление

Готовую зажарку добавьте в суп в соответствии с рецептом.

Если готовите борщ, к овощам можно добавить томатную пасту или измельченные помидоры и прогреть смесь еще несколько минут.

Можно ли жарить морковь и лук одновременно

Да, и этот способ также правильный.

В материале Great British Chefs объясняется, что в итальянской кухне лук и морковь часто обжаривают вместе на небольшом огне. Овощи готовят постепенно, пока они не станут мягкими и ароматными. Поэтому строгого правила, согласно которому морковь обязательно нужно добавлять только после лука, нет.

Если овощи мелко нарезаны, их можно готовить одновременно. Если же морковь нарезана крупными кусочками, ей может понадобиться больше времени, чем луку.

Для классической домашней зажарки с натертой морковью удобно сначала обжарить лук, чтобы контролировать степень его готовности.

Три ошибки, которые могут испортить зажарку

Слишком сильный огонь. Если сковорода перегрета, лук быстро темнеет, а морковь может подгореть еще до того, как станет мягкой. Лучше готовить овощи на среднем или умеренно слабом огне.

Слишком много овощей на маленькой сковороде. В таком случае влага испаряется медленнее, поэтому овощи больше тушатся, чем обжариваются. Для равномерного приготовления лучше использовать достаточно широкую сковороду.

Недостаточное перемешивание. Лук и морковь могут нагреваться неравномерно, поэтому их нужно периодически помешивать, особенно в конце приготовления.