Макароны могут выглядеть совершенно по-разному: от длинных спагетти до маленького орзо, похожего на рис. И хотя готовят их почти одинаково, каждый вид имеет свои особенности, в частности, разное время варки и сочетания с соусами.

Разбираемся вместе со Styler, сколько минут варить самые популярные виды пасты, для каких блюд они подходят и как не превратить их в разваренную массу.

Почему разные виды макарон варятся неодинаково

На время приготовления влияют толщина теста, размер макарон и особенности их формы. Например, тонкие спагетти могут быть готовы быстрее больших трубочек ригатони, а в фарфалле, известных как "бантики", серединка плотнее краев.

Важно учитывать и производителя. Даже макароны одинаковой формы могут иметь разную толщину и сорт пшеницы, поэтому время приготовления на упаковках отличается.

К примеру, производитель De Cecco рекомендует варить свои спагетти 10 минут до состояния al dente или 12 минут до более мягкой консистенции. Для классических спагетти Barilla отмечает 9-10 минут.

Al dente с итальянского означает "на зуб". Так называют макароны, которые уже приготовились, но остаются немного упругими во время жевания.

Спагетти

Спагетти - длинные круглые макароны, которые хорошо сочетаются с однородными соусами. Благодаря своей форме они равномерно покрываются томатным, сливочным или масляным соусом.

Для классических спагетти Barilla рекомендует 9-10 минут варки. Более тонкие разновидности могут готовиться быстрее, а более толстые - дольше.

Спагетти лучше всего подходят для:

карбонары с яйцами и сыром,

пасты с томатным соусом,

спагетти с чесноком и оливковым маслом,

блюд с морепродуктами.

Если планируете еще прогревать спагетти в горячем соусе, извлеките их из воды примерно на 1 минуту раньше обычного. Так они не переварятся во время заключительного приготовления.

Фарфалле, или "бантики"

Фарфалле легко узнать по характерной форме бабочки. Их края тоньше, а середина, где тесто собрано складками, заметно плотнее.

Именно поэтому при варке следует проверять не только края, но и центр макаронины.

По инструкции Barilla, фарфалле варятся 11-12 минут, а De Cecco рекомендует 11 минут для al dente и 13 минут для более мягкой пасты.

"Бантики" хорошо подходят для сливочных соусов, блюд с курицей, грибами, лососем и овощами.

Еще один удачный вариант - салаты с пастой. Фарфалл сохраняют форму после охлаждения, а их складки задерживают частицы заправки.

Орзо

Орзо часто путают с рисом, ведь эти маленькие макароны имеют почти такую же форму. Однако это паста, которую обычно изготавливают из пшеничной крупки.

Название orzo на итальянском означает "ячмень". В Италии также используют название risoni - маленькие рысинки.

По рекомендациям Barilla, орзо нужно варить 9-10 минут.

Этот вид пасты можно использовать:

в супах с курицей и овощами,

как гарнир к мясу или рыбе,

в салатах с сыром и зеленью,

для приготовления сливочного орзо по принципу ризотто.

Особенность орзо состоит в том, что его необязательно варить отдельно. Макароны можно готовить непосредственно в бульоне или соусе, постепенно добавляя жидкость.

В таком случае время приготовления и количество жидкости зависит от рецепта. Проверять готовность следует примерно после 9 минут.

Пени, или "перья"

Пене - это короткие полые трубочки со срезанными наискось кончиками. Они бывают гладкими или рифлеными. Второй вариант называется penne rigate.

Главное преимущество такой формы - способность удерживать соус не только снаружи, но и внутри трубочки.

Для классических пене Barilla указывает 11-12 минут варки.

Лучше всего они подходят для пасты с томатным соусом, курицей, грибами, мясным рагом и сливочными заправками.

Пене также удобно запекать с сыром. Если после варки макароны еще будут готовиться в духовке, их лучше оставить немного жестче, чтобы они не размякли чрезмерно.

Фузилли, или "спиральки"

Фузилли имеют закрученную форму, благодаря которой соус попадает в изгибы макарон. Особенно хорошо это работает с густыми заправками, у которых есть мелкие кусочки других ингредиентов.

На сайте Barilla для фузилли указано 11 минут приготовления.

Спиральки следует выбирать для песто, сырных и сливочных соусов, пасты с фаршем, а также холодных салатов.

В отличие от спагетти, которые удобнее подавать с однородными соусами, фузилли хорошо содержат измельченные овощи, зелень и творог.

Ригатони

Ригатоны похожи на пене, но они больше по диаметру и имеют прямые, а не косые срезы. Обычно поверхность этих макарон рифлена.

Из-за размера и толщины теста они требуют немного больше времени для приготовления.

По информации Barilla, ригатони варятся 12-13 минут.

Такая форма особенно хорошо работает с густыми мясными соусами, томатными подливами и большими кусочками овощей.

Ригатоны также подходят для запеканок. Большие трубочки удерживают начинку и соус, благодаря чему блюдо остается сочным.

Лингвине

На первый взгляд лингвины напоминают спагетти, однако имеют другую форму. Они длинные, но немного приплюснутые, как узкие ленты.

Благодаря этому лингвины имеют большую площадь для контакта с соусом.

Классические лингвины Barilla нужно варить 9-10 минут.

Лучше всего они сочетаются с песто, морепродуктами, сливочными соусами и оливковым маслом.

Особенно удачной будет паста с креветками, чесноком и небольшим количеством сливочного масла.

Фетучини

Фетучини - широкая ленточная паста. В отличие от лингвинов, она имеет большую ширину, поэтому хорошо подходит для густых соусов, покрывающих всю поверхность макарон.

Сухие фетучини Barilla варятся 12-13 минут.

Самое известное сочетание - фетучини альфредо с маслом и сыром. Также они хорошо сочетаются с грибами, курицей и сливочными соусами.

Важно не путать сухие фетучини со свежей пастой. Свежая требует значительно меньшего времени приготовления, поэтому ее нужно варить в соответствии с инструкцией или конкретным рецептом.

Рожки

Обычные макароны в форме небольших изогнутых трубочек в Италии называют gomiti или chifferi. В англоязычных странах для них часто используют название elbows.

Благодаря небольшому размеру они готовятся быстрее больших трубчатых разновидностей.

Для классических рожков Barilla рекомендуемое время составляет 7-8 минут.

Они особенно хорошо подходят для макарон с сыром, молочных и сливочных соусов, супов и запеканок.

Рожки также удобно использовать в блюдах, где паста должна равномерно смешаться с мелко нарезанными ингредиентами.

Конкилье, или ракушки

Конкилье - макароны, напоминающие морские раковины. Они бывают маленькими, средними и большими, поэтому время приготовления может существенно отличаться.

Например, средние ракушки Barilla варятся 8-9 минут, а большие ракушки - 14-15 минут.

Небольшие раковины подходят для супов, салатов и творожных соусов. В их углублениях отлично задерживаются кусочки овощей и остальные ингредиенты.

Большие разновидности можно начинять рикотой, шпинатом, фаршем или другими начинками и запекать под соусом.

Как правильно варить любые макароны

Независимо от формы, большинство сухих макарон готовят по одинаковому принципу.

В рекомендациях Barilla отмечают, что важны не только минуты, указанные на упаковке, но и достаточное количество воды, перемешивание и правильное завершение приготовления.

Чтобы макароны получились вкусными, соблюдайте несколько правил:

Используйте достаточно воды. Ориентир - около 1 литра на 100 г сухих макарон. В большой кастрюле они двигаются свободнее и меньше слипаются.

Ориентир - около 1 литра на 100 г сухих макарон. В большой кастрюле они двигаются свободнее и меньше слипаются. Солите воду после закипания. Макароны будут впитывать часть соли во время варки, поэтому вкус будет более равномерным.

Макароны будут впитывать часть соли во время варки, поэтому вкус будет более равномерным. Засыпайте пасту в кипящую воду. Время засекайте с момента добавления макарон, а не от начала нагрева кастрюли.

Время засекайте с момента добавления макарон, а не от начала нагрева кастрюли. Перемешивайте макароны. Особенно важно сделать это сразу после добавления пасты, а затем еще несколько раз во время варки.

Особенно важно сделать это сразу после добавления пасты, а затем еще несколько раз во время варки. Проверяйте готовность. За минуту до истечения рекомендуемого времени попробуйте одну макаронину. Она должна быть готова, но не обязательно совсем мягкой.

За минуту до истечения рекомендуемого времени попробуйте одну макаронину. Она должна быть готова, но не обязательно совсем мягкой. Не добавляйте растительное масло в воду. Она не предотвращает слипание и может мешать соусу хорошо укрывать пасту.

Она не предотвращает слипание и может мешать соусу хорошо укрывать пасту. Не промывайте готовые макароны для горячих блюд. Вода смывает часть поверхностного крахмала, помогающего соединить пасту с соусом.

Есть еще один полезный приём. Перед тем как слить воду, оставьте около 100-200 мл жидкости, в которой варились макароны. Добавьте ее небольшими порциями к соусу, если он получился слишком густым.

Затем перемешайте макароны с соусом на сковороде в течение 1-2 минут. Благодаря крахмалу из воды соус будет лучше окутывать пасту.

Если же готовите холодный салат, шеф-повар Лоренцо Бони из Барилла советует варить макароны на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Затем их нужно слить, распределить на противне, дать остыть примерно 10 минут и при необходимости охладить в холодильнике не менее 30 минут. Так паста лучше сохраняет форму при смешивании с заправкой.

Какие макароны лучше выбирать для разных блюд

Главное правило простое: чем более гладкая и более тонкая паста, тем лучше она сочетается с легкими однородными соусами. А трубочки, спиральки и ракушки удобнее для густых соусов с кусочками мяса, овощей или сыра.

Для супов чаще всего выбирают орзо, мелкие рожки и другие маленькие формы. Для запекания хорошо подходят пене, ригатоны и большие раковины. А если планируете готовить пасту с морепродуктами, следует обратить внимание на спагетти и лингвине.