Даже приготовленный по одинаковому рецепту картофель , мясо или рыба могут иметь разный вкус и текстуру в зависимости от того, в чем их запекали. Пергамент, фольга и рукав различно взаимодействуют с теплом и влагой, поэтому не всегда могут заменить друг друга.

Какая разница между пергаментом, фольгой и рукавом для запекания и каких блюд они лучше подходят, рассказывает Styler.

Пергамент: для выпечки и румяной корочки

Пергамент для запекания изготовляют на основе целлюлозы. Часто его дополнительно покрывают силиконом, который обеспечивает антипригарные свойства и стойкость к влаге и жиру.

Главное преимущество пергамента состоит в том, что продукты не прилипают к противню даже при минимальном количестве масла. Если не заворачивать в него блюдо, влага свободно улетучивается, благодаря чему продукты подрумяниваются.

Пергамент лучше всего подходит для приготовления:

печенья, круассанов и другой выпечки,

пиццы и хлеба,

картофеля по-селянски,

запеченных овощей,

котлет, наггетсов и сырников,

бисквитов и коржей для тортов.

Впрочем, пергамент имеет температурные ограничения. К примеру, производитель Toppits отмечает, что его бумага выдерживает температуру до 220 градусов. У других производителей этот показатель может отличаться.

Не следует использовать пергамент под грилем, оставлять его края у нагревательных элементов или заменять его обычной или вощеной бумагой.

Также при покупке обращайте внимание на наличие силиконового покрытия. Оно особенно важно, если вы готовите липкое тесто или продукты с большим количеством сыра.

Фольга: для высоких температур и защиты от пригорания

В отличие от пергамента, алюминиевая фольга хорошо производит тепло, выдерживает высокие температуры и практически не пропускает влагу.

Ее можно использовать в качестве подложки для продуктов, обертки или своеобразной крышки для формы. В зависимости от способа использования результат будет разным.

Если плотно завернуть мясо в фольгу, оно будет терять меньше влаги. Если же просто застелить ею противень, продукты могут интенсивнее подрумяниваться снизу.

Фольга лучше всего подходит для:

больших кусков мяса,

целого картофеля,

запеканок и лазаньи,

овощей на гриле,

блюд, требующих длительного запекания,

защиты верхнего слоя блюда от подгорания.

Например, если сыр на запеканке уже подрумянился, а само блюдо еще не готово, форму можно накрыть фольгой. Это замедлит дальнейшее подрумянивание поверхности.

Имеет ли значение, какой стороной класть фольгу

Распространено мнение, что блестящая сторона фольги должна быть повернута к продуктам, а матовая - наружу.

Однако производитель Reynolds объясняет, что разница между сторонами возникает при производстве материала. В обычных условиях приготовления пищи она практически не влияет на результат.

Исключение составляет специальная фольга с антипригарным покрытием, которую нужно использовать в соответствии с маркировкой.

Какие продукты не следует заворачивать в фольгу

Немецкий федеральный институт оценки рисков ( BfR ) рекомендует избегать непосредственного контакта обычной алюминиевой фольги с кислыми и сильно солеными продуктами.

Речь идет, в частности, о помидорах, лимонах, яблоках, маринованном мясе, квашеной капусте и блюдах с уксусом.

Кислоты и соль способствуют переходу алюминия из фольги в пищу. Научные исследования также свидетельствуют о том, что на этот процесс влияют температура и продолжительность контакта. Для таких блюд лучше выбрать пергамент или жаростойкую стеклянную посуду.

Рукав для запекания: для сочного мяса и овощей

Рукав изготовляют из специальной термостойкой полимерной пленки, предназначенной для контакта с едой при высоких температурах.

Во время нагревания внутри накапливается пар, а продукты готовятся в собственном соку. Благодаря этому мясо меньше пересыхает, а овощи пропитываются соками и ароматами других ингредиентов.

Рукав особенно хорошо подходит для:

целой курицы или индейки,

куриное филе,

свинины и говядины,

картофеля с мясом,

овощного рагу,

нежирной рыбы.

Одно из преимуществ такого способа приготовления - возможность запекать мясо и гарнир одновременно, не добавляя много жидкости или масла. К тому же, жир и соки остаются внутри рукава, поэтому форму легче мыть.

Однако из-за высокой влажности внутри рукава получить выраженную хрустящую корочку сложнее, чем при открытом запекании.

Производители рукавов и пакетов для запекания часто устанавливают максимальную температуру около 200 градусов. В то же время, необходимо проверять ограничения, указанные на конкретной упаковке.

Рукав не должен касаться стен духовки и нагревательных элементов. Необходимость прокалывания пленки для выхода пара также определяется инструкцией изготовителя. При открывании рукава следует остерегаться горячего пара.

Можно ли заменять пергамент, фольгу и рукав

В некоторых рецептах эти материалы действительно взаимозаменяемы, однако следует учитывать, как это повлияет на готовое блюдо.

К примеру, вместо рукава можно использовать плотно закрытый конверт из фольги или жаростойкую форму с крышкой. Они также помогут сохранить воду.

Вместо фольги для приготовления рыбы можно использовать пергамент. Во французской кухне даже существует отдельная техника "en papillote", при которой продукты запекают в бумажном конверте вместе с зеленью, овощами и специями.

А вот заменять пергамент обычной фольгой во время приготовления печенья или бисквита не всегда удачно. Фольга не обладает такими антипригарными свойствами и может изменить степень подрумянивания выпечки.