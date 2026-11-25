В среду, 25 ноября, православные в Украине чтят память священномучеников Климента, папы Римского и Петра, архиепископа Александрийского. Также в этот день в мире стартует масштабная международная кампания против насилия в отношении женщин.

Какие праздники в Украине и в мире отмечают 25 ноября, рассказывает Styler.

Главный церковный праздник дня

25 ноября по новому церковному календарю верующие чествуют святого Климента, одного из первых епископов Рима, жившего в первом веке.

Климент принадлежал к поколению раннехристианских церковных деятелей, продолжавших дело апостолов. Он проповедовал христианство, призывал к примирению и единству между верующими.

С именем святого связана и история Украины. По церковному преданию, император Траян сослал Климента в Херсонес, что на территории современного Крыма. Там он продолжал свое служение и распространял христианское учение.

Также сегодня чествуют Петра Александрийского, возглавлявшего христианскую общину Александрии в начале 4 века.

Кроме того, 25 ноября приходится отдать праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это завершающий день церковного празднования, которое началось 21 ноября.

Народные традиции и приметы 25 ноября

В народном календаре этот день называли Климом Холодным. Такое название было связано с приближением настоящих зимних морозов, снегопадов и пронизывающего ветра.

По давним верованиям, в этот день не стоило бояться холодов и сетовать на погоду. Предки верили, что бодрость и хорошее настроение помогут встретить зиму в добром здравии.

Особое внимание уделялось домашним делам, подготовке запасов на зиму и утеплению дома.

По погоде дня пытались определить, какими будут следующие месяцы:

сильный мороз - до холодной зимы,

большие сугробы снега и иней на деревьях - к щедрому урожаю следующего года,

петухи поют раньше обычного - до потепления,

дятел долго стучится по дереву - к ухудшению погоды,

в колодце шумит вода - до морозов и вьюг.

Что нельзя делать 25 ноября

С днем святого Климента связывали ряд народных предостережений. В частности, наши предки не советовали:

жаловаться на холодную погоду - верили, что это может навлечь неприятности,

подвергаться печали и унынию,

ссориться с родными и оскорблять других,

проявлять жадность и безразличие к чужим проблемам.

Также продолжается Рождественский пост, поэтому верующим рекомендуют уделять больше внимания молитве, добрым делам и духовному очищению.

Кто празднует День ангела 25 ноября

По церковному календарю в этот день с именинами можно поздравить Климента (Климентия) и Петра.

Международные и всемирные праздники 25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Официальная дата ООН , установленная в 1999 году. Ее избрали в честь сестер Мирабаль, общественных активисток из Доминиканской Республики, погибших в 1960 году из-за своей политической деятельности.

Начало международной кампании "16 дней против насилия". Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря, Дня прав человека, в разных странах , в частности в Украине, проводят информационные и просветительские мероприятия по предотвращению насилия и защиты прав пострадавших.

День государственности Боснии и Герцеговины. Дата посвящена историческому заседанию 1943 года, которое явилось важным этапом восстановления государственности страны.

День независимости Суринама. Именно 25 ноября 1975 года эта американская страна обрела независимость от Нидерландов.

День напоминания о праздничных покупках. Неофициальный праздник, который отмечают ровно за месяц до Рождества. Он напоминает о необходимости заранее подготовить подарки, продумать праздничное меню и спланировать расходы.

День парфе. Гастрономический праздник, популярный в США. Оно посвящено десерту французского происхождения, имеющему разные вариации. В частности, его готовят из сливок, фруктов, йогурта, шоколада и гранолы.