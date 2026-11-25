В среду, 25 ноября, православные в Украине чтят память священномучеников Климента, папы Римского и Петра, архиепископа Александрийского. Также в этот день в мире стартует масштабная международная кампания против насилия в отношении женщин.
Какие праздники в Украине и в мире отмечают 25 ноября, рассказывает Styler.
Главный церковный праздник дня
25 ноября по новому церковному календарю верующие чествуют святого Климента, одного из первых епископов Рима, жившего в первом веке.
Климент принадлежал к поколению раннехристианских церковных деятелей, продолжавших дело апостолов. Он проповедовал христианство, призывал к примирению и единству между верующими.
С именем святого связана и история Украины. По церковному преданию, император Траян сослал Климента в Херсонес, что на территории современного Крыма. Там он продолжал свое служение и распространял христианское учение.
Также сегодня чествуют Петра Александрийского, возглавлявшего христианскую общину Александрии в начале 4 века.
Кроме того, 25 ноября приходится отдать праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это завершающий день церковного празднования, которое началось 21 ноября.
Народные традиции и приметы 25 ноября
В народном календаре этот день называли Климом Холодным. Такое название было связано с приближением настоящих зимних морозов, снегопадов и пронизывающего ветра.
По давним верованиям, в этот день не стоило бояться холодов и сетовать на погоду. Предки верили, что бодрость и хорошее настроение помогут встретить зиму в добром здравии.
Особое внимание уделялось домашним делам, подготовке запасов на зиму и утеплению дома.
По погоде дня пытались определить, какими будут следующие месяцы:
- сильный мороз - до холодной зимы,
- большие сугробы снега и иней на деревьях - к щедрому урожаю следующего года,
- петухи поют раньше обычного - до потепления,
- дятел долго стучится по дереву - к ухудшению погоды,
- в колодце шумит вода - до морозов и вьюг.
Что нельзя делать 25 ноября
С днем святого Климента связывали ряд народных предостережений. В частности, наши предки не советовали:
- жаловаться на холодную погоду - верили, что это может навлечь неприятности,
- подвергаться печали и унынию,
- ссориться с родными и оскорблять других,
- проявлять жадность и безразличие к чужим проблемам.
Также продолжается Рождественский пост, поэтому верующим рекомендуют уделять больше внимания молитве, добрым делам и духовному очищению.
Кто празднует День ангела 25 ноября
По церковному календарю в этот день с именинами можно поздравить Климента (Климентия) и Петра.
Международные и всемирные праздники 25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Официальная дата ООН, установленная в 1999 году. Ее избрали в честь сестер Мирабаль, общественных активисток из Доминиканской Республики, погибших в 1960 году из-за своей политической деятельности.
Начало международной кампании "16 дней против насилия". Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря, Дня прав человека, в разных странах, в частности в Украине, проводят информационные и просветительские мероприятия по предотвращению насилия и защиты прав пострадавших.
День государственности Боснии и Герцеговины. Дата посвящена историческому заседанию 1943 года, которое явилось важным этапом восстановления государственности страны.
День независимости Суринама. Именно 25 ноября 1975 года эта американская страна обрела независимость от Нидерландов.
День напоминания о праздничных покупках. Неофициальный праздник, который отмечают ровно за месяц до Рождества. Он напоминает о необходимости заранее подготовить подарки, продумать праздничное меню и спланировать расходы.
День парфе. Гастрономический праздник, популярный в США. Оно посвящено десерту французского происхождения, имеющему разные вариации. В частности, его готовят из сливок, фруктов, йогурта, шоколада и гранолы.
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