Увидеть бабушку возле церкви и услышать от нее вопрос "Который час?" - ситуация, в которой вроде бы и нет ничего необычного. Однако некоторые суеверия советуют не спешить с ответом.

Почему староверы советуют игнорировать такие вопросы и откуда взялись эти поверья, подробнее расскажет Styler.

Почему не советуют отвечать, когда бабушка спрашивает время

Одно из объяснений этого поверья основывается на символической связи между временем и продолжительностью жизни человека. В такой трактовке, отвечая незнакомцу, человек якобы делится собственным временем, а вместе с ним - жизненной энергией.

В популярных трактовках этой приметы особое внимание уделяют именно пожилым или болезненным с виду людям. Якобы они могут "забирать" силы у молодых и здоровых. Именно поэтому вопрос от бабушки иногда вызывает большее подозрение, чем просьба подсказать время от молодого прохожего.

Какие еще предрассудки связывают со временем и часами

В разных культурах часы и отсчет времени становились частью символических верований. Например, в китайской традиции дарить часы считаются плохим знаком: такой подарок может ассоциироваться с отсчетом оставшегося человеку времени.

В частности, исследовательница Аннамма Джой описывала эту практику в научной статье о традициях дарения подарков в Гонконге, опубликованной в Journal of Consumer Research в 2001 году.

Кроме того, существуют и поверья, связанные непосредственно с церковными часами. Британская исследовательница фольклора Айси Седжвик, ссылаясь на A Dictionary of English Folklore Джеклин Симпсон и Стива Рауда, приводит несколько таких примеров.

В частности, в некоторых английских поверьях бой церковных часов во время свадьбы считали предвестником несчастья для жениха или жениха. А если часы били во время пения гимна на воскресной службе, это якобы предвещало смерть кого-то из прихожан в течение недели.

Почему люди верят в такие приметы

Поверья часто возникают из желания объяснить неизвестное и почувствовать контроль над событиями, которые человек не может предвидеть. Если обычное действие увязать с возможными неприятностями, со временем оно может начать вызывать страх даже без реальных оснований.

К примеру, в материале английского христианского ресурса Christianity разъясняется, что приметы могут быть методом защититься от кажущейся угрозы и получить чувство контроля за своей жизнью. Однако когда вера в поверья превращается в постоянную тревогу и заставляет избегать обычных ситуаций, она уже не помогает человеку.

Что говорит церковь об этой примете

Священнослужители не подтверждают существование такого запрета. Священник Православной церкви Украины Алексей Мельниченко в комментарии для "24 Канала" объяснял, что запрет отвечать на вопрос о времени в храме - вымышленное правило, не имеющее отношения к церковным канонам.

В общем, церковь предостерегает от чрезмерной веры в приметы, когда человек начинает бояться обычных бытовых ситуаций и видеть в них скрытую угрозу. Об этом также рассказывал архимандрит Константин Марченко в материале Styler о том, считается ли вера в предрассудки грехом.