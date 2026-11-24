Подготовка к Новому году часто сопровождается дополнительными затратами на продукты, подарки, украшения и праздничные мелочи. Но часть этих покупок можно сделать гораздо выгоднее, если заранее составить список и не поддаваться предпраздничному ажиотажу.

О том, как сократить расходы при подготовке к Новому году и на каких товарах можно сэкономить, пишет Styler.

Продукты для праздничного стола

Одна из самых больших статей новогодних расходов - продукты. Особенно это касается деликатесов, сладостей, напитков и ингредиентов для праздничных блюд.

Чтобы не тратить лишнего, стоит заранее продумать меню и составить список необходимых продуктов.

Что можно купить заранее:

консервированные овощи, кукурузу и горошек;

крупы, макароны и муку;

сахар, специи и масло;

шоколад и сладости с достаточным сроком годности;

замороженные продукты при условии правильного хранения.

А вот свежие овощи, зелень, молочные продукты и другие скоропортящиеся товары лучше покупать ближе к дате приготовления.

Также не стоит покупать продукты только потому, что они продаются со скидкой. Если товара нет в вашем меню, даже выгодная акция может обернуться лишними расходами.

Новогодние подарки

Подарки часто становятся причиной незапланированных расходов. Особенно если оставить их покупку на последние дни декабря.

Чтобы сэкономить, сначала определите общий бюджет, а затем распределите его между людьми, которых планируете поздравить.

Полезные способы сократить расходы:

договориться о символических подарках вместо дорогих;

сравнить цены в нескольких магазинах;

покупать подарки по списку;

выбирать практичные вещи, которыми человек действительно будет пользоваться;

обратить внимание на подарочные наборы, но проверять стоимость товаров по отдельности.

Например, готовый косметический набор не всегда дешевле тех же средств, купленных отдельно.

Елочные украшения и праздничный декор

Каждый год магазины предлагают новые коллекции новогодних украшений. Из-за этого может возникнуть желание полностью обновить декор, даже если дома уже достаточно игрушек и гирлянд.

Перед покупками стоит проверить, что осталось с прошлых лет.

Сэкономить можно на:

елочных игрушках, используя уже имеющиеся;

декоративных композициях, которые легко сделать своими руками;

праздничных скатертях и салфетках;

дополнительных гирляндах, если старые исправны и безопасны;

тематических подушках, статуэтках и другом сезонном декоре.

Необязательно каждый год покупать украшения нового цвета. Иногда достаточно изменить их расположение или дополнить натуральными украшениями.

Подарочная упаковка

Упаковочная бумага, коробки, ленты и декоративные пакеты кажутся мелкими покупками. Но если подарков много, общая сумма может оказаться ощутимой.

Вместо дорогой упаковки можно использовать:

простую крафтовую бумагу;

многоразовые подарочные пакеты;

коробки, оставшиеся от предыдущих покупок;

тканевые мешочки;

ленты и декоративные элементы, которые уже есть дома.

Главное, чтобы упаковка была аккуратной и соответствовала размеру подарка.

Праздничная посуда и кухонные аксессуары

Перед Новым годом на полках появляется много тематических тарелок, бокалов, форм для выпечки и сервировочных наборов. Такие товары могут создавать праздничное настроение, но не всегда являются необходимыми.

Если дома уже достаточно посуды, нет необходимости покупать новую только ради новогоднего дизайна. Для праздничной сервировки можно использовать обычные тарелки, дополнив их салфетками, свечами или небольшой декоративной композицией.

Праздничная одежда и аксессуары

Еще одна категория, на которой можно сэкономить, - одежда для новогодней вечеринки.

Вместо покупки нового наряда стоит пересмотреть собственный гардероб. Например, обычное платье можно дополнить украшениями, а классические брюки сочетать с ярким верхом.

Особенно внимательно стоит относиться к вещам, которые планируете надеть только один раз. Перед покупкой спросите себя, сможете ли использовать их после праздников.

Доставка и покупки в последний момент

Даже если сам товар стоит недорого, дополнительные расходы на доставку могут существенно увеличить итоговую сумму. Особенно это касается заказов из нескольких интернет-магазинов.

Чтобы не переплачивать:

объединяйте несколько товаров в один заказ;

проверяйте условия бесплатной доставки;

сравнивайте полную стоимость покупки с доставкой;

не оставляйте заказы на последний момент;

проверяйте сроки доставки перед оформлением покупки.

Важно помнить, что скидка на товар не всегда означает выгодную покупку. Иногда аналогичную вещь можно приобрести дешевле в другом магазине даже без акции.

Как не выйти за рамки новогоднего бюджета

Перед праздниками полезно определить максимальную сумму, которую вы готовы потратить на подготовку. Отдельно запланируйте средства на продукты, подарки, декор и другие потребности.

Не стоит ориентироваться только на размер скидки. Сравнивайте конечную цену товара, его качество и реальную необходимость.

Самый простой способ сэкономить - не отказываться от праздничных покупок полностью, а покупать только то, что действительно нужно.