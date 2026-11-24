Підготовка до Нового року часто супроводжується додатковими витратами на продукти, подарунки, прикраси та святкові дрібниці. Але частину цих покупок можна зробити значно вигідніше, якщо заздалегідь скласти список і не піддаватися передсвятковому ажіотажу.

Про те, як скоротити витрати під час підготовки до Нового року та на яких товарах можна заощадити, пише Styler.

Продукти для святкового столу

Одна з найбільших статей новорічних витрат - продукти. Особливо це стосується делікатесів, солодощів, напоїв та інгредієнтів для святкових страв.

Щоб не витрачати зайвого, варто заздалегідь продумати меню та скласти список необхідних продуктів.

Що можна купити раніше:

консервовані овочі, кукурудзу та горошок;

крупи, макарони та борошно;

цукор, спеції та олію;

шоколад та солодощі з достатнім терміном придатності;

заморожені продукти за умови правильного зберігання.

Натомість свіжі овочі, зелень, молочні продукти та інші швидкопсувні товари краще купувати ближче до дати приготування.

Також не варто купувати продукти лише тому, що вони продаються зі знижкою. Якщо товару немає у вашому меню, навіть вигідна акція може перетворитися на зайву витрату.

Новорічні подарунки

Подарунки часто стають причиною незапланованих витрат. Особливо якщо залишити їх придбання на останні дні грудня.

Щоб заощадити, спочатку визначте загальний бюджет, а потім розподіліть його між людьми, яких плануєте привітати.

Корисні способи зменшити витрати:

домовитися про символічні подарунки замість дорогих;

порівняти ціни в кількох магазинах;

купувати подарунки за списком;

обирати практичні речі, якими людина справді користуватиметься;

звернути увагу на подарункові набори, але перевіряти вартість товарів окремо.

Наприклад, готовий косметичний набір не завжди дешевший за ті самі засоби, придбані окремо.

Ялинкові прикраси та святковий декор

Щороку магазини пропонують нові колекції новорічних прикрас. Через це може виникнути бажання повністю оновити декор, навіть якщо вдома вже є достатньо іграшок та гірлянд.

Перед покупками варто перевірити, що залишилося з минулих років.

Заощадити можна на:

ялинкових іграшках, використовуючи вже наявні;

декоративних композиціях, які легко зробити власноруч;

святкових скатертинах та серветках;

додаткових гірляндах, якщо старі справні та безпечні;

тематичних подушках, статуетках та іншому сезонному декорі.

Необов'язково щороку купувати прикраси нового кольору. Іноді достатньо змінити їхнє розташування або поєднати з натуральними прикрасами.

Подарункове пакування

Пакувальний папір, коробки, стрічки та декоративні пакети здаються дрібними покупками. Але якщо подарунків багато, загальна сума може виявитися відчутною.

Замість дорогого пакування можна використати:

простий крафтовий папір;

багаторазові подарункові пакети;

коробки, які залишилися від попередніх покупок;

тканинні мішечки;

стрічки та декоративні елементи, які вже є вдома.

Головне, щоб пакування було охайним і відповідало розміру подарунка.

Святковий посуд та кухонні аксесуари

Перед Новим роком на полицях з'являється багато тематичних тарілок, келихів, форм для випікання та сервірувальних наборів. Такі товари можуть створювати святковий настрій, але не завжди є необхідними.

Якщо вдома вже є достатньо посуду, немає потреби купувати новий лише заради новорічного дизайну. Для святкової сервіровки можна використати звичайні тарілки, доповнивши їх серветками, свічками або невеликою декоративною композицією.

Святковий одяг та аксесуари

Ще одна категорія, на якій можна заощадити, - одяг для новорічної вечірки.

Замість придбання нового вбрання варто переглянути власний гардероб. Наприклад, звичайну сукню можна доповнити прикрасами, а класичні штани поєднати з яскравим верхом.

Особливо уважно варто ставитися до речей, які плануєте вдягнути лише один раз. Перед покупкою запитайте себе, чи зможете використовувати їх після свят.

Доставка та покупки в останній момент

Навіть якщо сам товар коштує недорого, додаткові витрати на доставку можуть суттєво збільшити підсумкову суму. Особливо це стосується замовлень із кількох інтернет-магазинів.

Щоб не переплачувати:

об'єднуйте кілька товарів в одне замовлення;

перевіряйте умови безкоштовної доставки;

порівнюйте повну вартість покупки з доставкою;

не залишайте замовлення на останній момент;

перевіряйте терміни доставки до оформлення покупки.

Важливо пам'ятати, що знижка на товар не завжди означає вигідну покупку. Іноді аналогічну річ можна придбати дешевше в іншому магазині навіть без акції.

Як не вийти за новорічний бюджет

Перед святами корисно визначити максимальну суму, яку ви готові витратити на підготовку. Окремо заплануйте кошти на продукти, подарунки, декор та інші потреби.

Не варто орієнтуватися лише на розмір знижки. Порівнюйте кінцеву ціну товару, його якість та реальну необхідність.

Найпростіший спосіб заощадити - не відмовлятися від святкових покупок повністю, а купувати тільки те, що справді потрібно.