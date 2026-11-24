Астролог Мариелиза Рейес объяснила, как Полнолуние в Близнецах повлияет на личную жизнь четырех знаков Зодиака. Для них этот период станет поводом для переосмысления чувств, ожиданий и будущего отношений.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому следует готовиться к откровенным разговорам и новому этапу в личной жизни.

Близнецы

Пора честно ответить себе на вопрос: можете ли вы быть собой рядом с любимым человеком? Полнолуние в вашем знаке поможет понять, не приходилось ли вам скрывать подлинные желания и подстраиваться под чужие ожидания ради отношений.

Вы можете осознать, что изменились и больше не хотите соответствовать образу человека, в который когда-то влюбился ваш партнер. Не бойтесь говорить о своих подлинных чувствах, даже если это изменит привычную динамику в паре. Именно откровенность поможет вам выйти на новый уровень близости и, наконец, перестать играть чужую роль.

Дева

Полнолуние в Близнецах может заставить вас посмотреть на отношения под другим углом и признать некоторые неприятные вещи. В последнее время вы могли настолько сосредоточиться на работе, карьере и личных целях, что близким людям оставалось все меньше времени.

Теперь придется задуматься, не возник ли дисбаланс между вашими амбициями и личной жизнью. Это не значит, что нужно отказываться от своих мечтаний ради партнера, но и ожидать крепкой близости без внимания и общего времени не стоит. Откровенный разговор поможет понять, как найти баланс между любовью и самореализацией.

Стрелец

Наступает время важных разговоров, которых вы, возможно, давно избегали. Полнолуние в Близнецах может вывести на поверхность темы, о которых вы с партнером предпочитали молчать, в частности, разные взгляды на будущее и ожидания от отношений.

Даже если между вами есть страсть и сильные чувства, этого не всегда достаточно для крепкого союза. Поговорите о том, чего каждый из вас действительно хочет, и не пытайтесь угадывать мнения другого человека. Важный прорыв произойдет, когда вы перестанете избегать неудобных вопросов и начнете слушать друг друга.

Рыбы

Вам следует внимательнее присмотреться к тому, как ваши отношения работают в повседневной жизни. Возможно, во время встреч все кажется идеальным, но вне романтических моментов вам не хватает поддержки, внимания или ощущения, что партнер действительно учитывает ваши потребности.

Полнолуние в Близнецах подтолкнет вас снять розовые очки и оценить не только красивые слова, но и реальные поступки любимого человека. Подумайте, одинаково ли вы вкладываетесь в общее будущее и есть ли у партнера место для вас в его повседневной жизни. Не соглашайтесь на обещания вместо реальной близости - вы заслуживаете отношений, в которых забота и поддержка взаимны.