После снегопада не стоит спешить расчищать весь сад . Пока одни растения нуждаются в помощи из-за избыточного веса снега на ветвях, для других снежный покров становится естественной защитой от морозов.

Что нужно сделать в саду после снегопада и какие ошибки следует избегать, рассказывает Styler.

Осторожно уберите избыток снега из кустов

После обильного снегопада прежде всего осмотрите туи, можжевельники и другие вечнозеленые кусты. Их густые кроны задерживают много снега, под тяжестью которого ветки могут прогибаться, терять форму и ломаться.

Специалисты Университета штата Северная Каролина рекомендуют убирать снег мягкой метлой, начиная с нижней части куста. Если сначала очистить макушку, снег может упасть на нижние ветки и повредить их.

Не нужно очищать крону полностью - достаточно уменьшить нагрузку на ветви.

Если снег примерз или ветки покрылись льдом, оставьте их до природного таяния. Сильное встряхивание и попытки выпрямить замерзшие побеги могут привести к их повреждению.

Оставьте снег на клумбах и грядках

Снежный покров выполняет роль природной мульчи. Он замедляет промерзание и защищает корни от резких температурных колебаний.

Как обьясняют специалисты Висконсинского университета, в отсутствие снега или мульчи многократное замерзание и оттаивание почвы может повредить корневую систему растений.

Поэтому не стоит убирать снег с участков, где зимуют:

садовая земляника;

пионы и хосты;

крокусы, нарциссы и подснежники;

озимый чеснок;

другие зимостойкие многолетники.

После сильного снегопада проверьте защитные сетки вокруг молодых деревьев. Высокие заносы позволяют зайцам добраться до коры над изгородью, а под снегом полевки могут повреждать нижнюю часть стволов.

При необходимости увеличьте высоту защитной сетки с учетом уровня снежного покрова.

Проверьте теплицы и зимние укрытия

Под тяжестью мокрого снега могут прогибаться каркасы теплиц, пленочных тоннелей и защитных конструкций над растениями.

Главный садоводческий консультант Королевского садоводческого общества Великобритании Гай Бартер в комментарии для The English Garden обьясняет, что тонкий слой снега может частично утеплять теплицу, однако значительное его накопление чревато повреждением конструкции.

Избыток снега можно осторожно убрать мягкой кистью с длинной ручкой, работая с земли и не нажимая на покрытие. Если каркас уже деформировался, не входите внутрь и не пытайтесь выпрямить его под снежной нагрузкой.

Также осмотрите агроволокно, которым укрыты растения. Убедитесь, что материал не порвался и остается на месте.

Не ходите по замерзшему газону

Если трава покрыта инеем или льдом, лучше передвигаться по садовым дорожкам. В таком состоянии травинки становятся уязвимыми к механическим повреждениям.

По информации Университета Небраски, последствия хождения по обмерзшему газону могут оставаться заметными до конца весны.

При расчистке дорожек также не стоит сбрасывать снег, смешанный с противогололедной солью, на клумбы или под деревья. После таяния соль попадает в почву, затрудняя поглощение воды корнями.

Не спешите обрезать изогнутые ветки

Если после снегопада дерево или куст потеряли привычную форму, это еще не означает, что растение нуждается в обрезке. Неповрежденные ветви могут постепенно возвратиться в естественное положение после таяния снега.

Специалисты Лесной службы Северной Каролины рекомендуют дождаться таяния снега и льда, прежде чем приступить к работе с поврежденными деревьями.

После этого можно оценить состояние кроны и удалить небольшие сломанные ветки, к которым имеется безопасный доступ с земли.

Если повреждены большие ветви, расколовшийся ствол или части дерева остались висеть над землей, лучше обратиться к специалистам. Самостоятельная обрезка в такой ситуации может быть опасной.