После снегопада не стоит спешить расчищать весь сад. Пока одни растения нуждаются в помощи из-за избыточного веса снега на ветвях, для других снежный покров становится естественной защитой от морозов.
Что нужно сделать в саду после снегопада и какие ошибки следует избегать, рассказывает Styler.
Осторожно уберите избыток снега из кустов
После обильного снегопада прежде всего осмотрите туи, можжевельники и другие вечнозеленые кусты. Их густые кроны задерживают много снега, под тяжестью которого ветки могут прогибаться, терять форму и ломаться.
Специалисты Университета штата Северная Каролина рекомендуют убирать снег мягкой метлой, начиная с нижней части куста. Если сначала очистить макушку, снег может упасть на нижние ветки и повредить их.
Не нужно очищать крону полностью - достаточно уменьшить нагрузку на ветви.
Если снег примерз или ветки покрылись льдом, оставьте их до природного таяния. Сильное встряхивание и попытки выпрямить замерзшие побеги могут привести к их повреждению.
Оставьте снег на клумбах и грядках
Снежный покров выполняет роль природной мульчи. Он замедляет промерзание и защищает корни от резких температурных колебаний.
Как обьясняют специалисты Висконсинского университета, в отсутствие снега или мульчи многократное замерзание и оттаивание почвы может повредить корневую систему растений.
Поэтому не стоит убирать снег с участков, где зимуют:
- садовая земляника;
- пионы и хосты;
- крокусы, нарциссы и подснежники;
- озимый чеснок;
- другие зимостойкие многолетники.
После сильного снегопада проверьте защитные сетки вокруг молодых деревьев. Высокие заносы позволяют зайцам добраться до коры над изгородью, а под снегом полевки могут повреждать нижнюю часть стволов.
При необходимости увеличьте высоту защитной сетки с учетом уровня снежного покрова.
Проверьте теплицы и зимние укрытия
Под тяжестью мокрого снега могут прогибаться каркасы теплиц, пленочных тоннелей и защитных конструкций над растениями.
Главный садоводческий консультант Королевского садоводческого общества Великобритании Гай Бартер в комментарии для The English Garden обьясняет, что тонкий слой снега может частично утеплять теплицу, однако значительное его накопление чревато повреждением конструкции.
Избыток снега можно осторожно убрать мягкой кистью с длинной ручкой, работая с земли и не нажимая на покрытие. Если каркас уже деформировался, не входите внутрь и не пытайтесь выпрямить его под снежной нагрузкой.
Также осмотрите агроволокно, которым укрыты растения. Убедитесь, что материал не порвался и остается на месте.
Не ходите по замерзшему газону
Если трава покрыта инеем или льдом, лучше передвигаться по садовым дорожкам. В таком состоянии травинки становятся уязвимыми к механическим повреждениям.
По информации Университета Небраски, последствия хождения по обмерзшему газону могут оставаться заметными до конца весны.
При расчистке дорожек также не стоит сбрасывать снег, смешанный с противогололедной солью, на клумбы или под деревья. После таяния соль попадает в почву, затрудняя поглощение воды корнями.
Не спешите обрезать изогнутые ветки
Если после снегопада дерево или куст потеряли привычную форму, это еще не означает, что растение нуждается в обрезке. Неповрежденные ветви могут постепенно возвратиться в естественное положение после таяния снега.
Специалисты Лесной службы Северной Каролины рекомендуют дождаться таяния снега и льда, прежде чем приступить к работе с поврежденными деревьями.
После этого можно оценить состояние кроны и удалить небольшие сломанные ветки, к которым имеется безопасный доступ с земли.
Если повреждены большие ветви, расколовшийся ствол или части дерева остались висеть над землей, лучше обратиться к специалистам. Самостоятельная обрезка в такой ситуации может быть опасной.
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