Расклад карт Таро на 25 ноября подскажет, где следует проявить инициативу, а где лучше сберечь собственные ресурсы. Для некоторых знаков Зодиака на первый план выйдут отношения, для других - работа, финансы и личные решения.

Овен

Карта Таро: Шестерка Жезлов (прямая)

Сегодня есть возможность получить признание за свои усилия, особенно в отношениях. Если вы в паре, скажите партнеру, какой именно поддержки или благодарности вам не хватает, и предложите обсудить это в течение 15 минут. Не превращайте разговор в перечень старых оскорблений.

Если вы без пары, вспомните человека, с которым давно хотели возобновить общение, и напишите ему первым. Не пытайтесь заслужить внимание чрезмерной уступчивостью: ваш вклад также заслуживает уважения.

Телец

Карта Таро: Десятка Кубков (прямая)

Десятка Кубков связана с семейной гармонией, эмоциональной близостью и чувством поддержки. Если вы в паре, сегодня предложите близким провести вместе хотя бы полчаса без телефонов: приготовьте ужин или обсудите совместные планы. Не требуйте, чтобы все соглашались с вами.

Если вы без пары, позвоните по телефону родственнику или близкому другу, с которым давно не общались, и посвятите разговору 10-15 минут. Не оценивайте качество отношений по тому, насколько люди отвечают вашим ожиданиям.

Близнецы

Карта Таро: Солнце (прямая)

Солнце символизирует ясность, открытость и радость в отношениях. Если вы в паре, сегодня прямо спросите партнера о том, что давно оставалось невыясненным. Сформулируйте один вопрос и выслушайте ответ без обвинений.

Тем, кто без пары, стоит не скрывать интереса: предложите человеку, который вам нравится, встретиться за кофе на этой неделе. Не тратьте вечер на анализ неоднозначных сообщений. Лучше получить ответ в откровенном разговоре, чем делать выводы из предположений.

Рак

Карта Таро: Четверка Жезлов (прямая)

Четверка Жезлов указывает на домашний уют, стабильность и радость от общего времени. Если вы в паре, договоритесь сегодня об одном конкретном деле для дома, которое выполните вместе через полчаса. Не перекладывайте всю организацию быта на партнера.

Если вы без пары, пригласите близкого друга или родственника на чай или ужин. Не обязательно устраивать большую вечеринку: достаточно одного приятного разговора. Если есть бытовой вопрос, который невозможно решить сегодня, запишите следующий шаг и определите время для него.

Лев

Карта Таро: Королева Жезлов (прямая)

Королева Жезлов символизирует уверенность, самостоятельность и умение отстаивать свои решения. Наемным работникам следует сегодня озвучить одно предложение на совещании или руководителе, подкрепив его конкретным примером. Не оправдывайтесь за свою инициативу.

Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, выделите час на презентацию своей услуги или результатов работы потенциальным клиентам. Не изменяйте свои условия только из-за чужой критики. В то же время отделяйте полезные замечания от попыток решать за вас.

Дева

Карта Таро: Звезда (прямая)

Звезда означает надежду, восстановление доверия и постепенное улучшение отношений. Если вы в паре, сегодня назовите одну конкретную вещь, которую вы хотели бы наладить, и предложите партнеру небольшое общее действие для этого. Не требуйте мгновенного возвращения былой близости.

Тем, кто без пары, стоит оценить не обещания снова появившегося в вашей жизни человека, а его последовательность. Обратите внимание на то, соблюдает ли он договоренности. Не восстанавливайте прежнее доверие только из-за одного приятного сообщения.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков (прямая)

Двойка Кубков связана со взаимностью, симпатией и равноправным партнерством. Если вы в паре, предложите обсудить одно общее желание и найдите 20 минут, чтобы услышать позицию друг друга. Не превращайте разговор в соревнование, кто больше вкладывается в отношения.

Если вы без пары, поддержите разговор с интересующим вас человеком и предложите конкретное время для встречи. Не пытайтесь поддерживать контакт самостоятельно: обратите внимание, проявляет ли другая сторона такой же интерес.

Скорпион

Карта Таро: Король Пентаклей (прямая)

Король Пентаклей символизирует материальную стабильность, ответственность и благоразумное отношение к ресурсам. Если планируете обычные покупки, сегодня проверьте список расходов и суммируйте их стоимость. Отложите хотя бы одну необязательную покупку, если она выходит за пределы запланированной суммы.

Если рассматриваете крупную покупку или кредит, сравните по меньшей мере три варианта по полной стоимости и условиям оплаты. Не соглашайтесь на предложение только из-за ограниченного срока действия скидки. Решение должно отвечать вашим реальным возможностям.

Стрелец

Карта Таро: Шут (прямая)

Шут символизирует новый опыт, открытость к возможностям и готовность попробовать незнакомое. Если вы в паре, предложите партнеру одну новую общую активность в ближайшие выходные. Если в отношениях было напряжение, не обещайте сразу все исправить: начните с конкретного разговора.

Если вы еще без пары, попробуйте сегодня новый формат знакомства или первыми напишите интересующему вас человеку. Если кто-то просит второго шанса, определите одно условие, при котором готовы продолжить общение. Не игнорируйте предыдущие причины разочарования.

Козерог

Карта Таро: Девятка Пентаклей (прямая)

Девятка Пентаклей говорит о самодостаточности, независимости и удовлетворении собственными достижениями. Если вы в паре, сегодня выделите время на личные дела или отдых и заранее сообщите партнеру. Не отказывайтесь от собственных планов только из-за чувства вины.

Если вы без пары, не соглашайтесь на встречу только из-за страха кого-то обидеть. Отвечайте прямо, если сегодня нет времени. Зато посвятите хотя бы 30 минут занятию, которое доставляет вам удовольствие без участия других людей.

Водолей

Карта Таро: Тройка Кубков (прямая)

Тройка Кубков символизирует дружбу, общие радости и поддержку близкого окружения. Если вы в паре, предложите партнеру пригласить друзей на небольшую встречу или вместе посетить кого-нибудь из близких. Не превращайте общение в обсуждение проблем ваших отношений.

Если вы без пары, напишите сегодня другу, с которым давно не виделись, и предложите конкретный день для встречи. Не ждите особого повода, чтобы восстановить контакт. В то же время не воспринимайте дружеское внимание как автоматический признак романтического интереса.

Рыбы

Карта Таро: Мир (прямая)

Карта Мир символизирует завершенность, достижение цели и готовность перейти к следующему замыслу. Наемным работникам следует сегодня проверить результаты одного завершенного задания, зафиксировать выполненное и сообщить об этом руководителю. Не оставляйте результат своего труда незамеченным.

Если вы работаете на себя, посвятите время завершению проекта, который давно нуждался в финальном шаге. Определите, что именно осталось сделать, и не беритесь за новое дело, пока не закроете эту конкретную задачу.