Розклад карт Таро на 25 листопада підкаже, де варто проявити ініціативу, а де краще поберегти власні ресурси. Для деяких знаків Зодіаку на перший план вийдуть стосунки, для інших - робота, фінанси та особисті рішення.

Овен

Карта Таро: Шістка Жезлів (пряма)

Сьогодні є нагода отримати визнання за свої зусилля, особливо у стосунках. Якщо ви в парі, скажіть партнеру, якої саме підтримки або вдячності вам бракує, і запропонуйте обговорити це протягом 15 хвилин. Не перетворюйте розмову на перелік старих образ.

Якщо ви без пари, згадайте людину, з якою давно хотіли відновити спілкування, і напишіть їй першими. Не намагайтеся заслужити увагу надмірною поступливістю: ваш внесок також заслуговує на повагу.

Телець

Карта Таро: Десятка Кубків (пряма)

Десятка Кубків пов'язана із сімейною гармонією, емоційною близькістю та відчуттям підтримки. Якщо ви в парі, сьогодні запропонуйте близьким провести разом хоча б пів години без телефонів: приготуйте вечерю або обговоріть спільні плани. Не вимагайте, щоб усі погоджувалися з вами.

Якщо ви без пари, зателефонуйте родичу чи близькому другу, з яким давно не спілкувалися, і присвятіть розмові 10-15 хвилин. Не оцінюйте якість стосунків за тим, наскільки люди відповідають вашим очікуванням.

Близнюки

Карта Таро: Сонце (пряма)

Сонце символізує ясність, відкритість і радість у взаєминах. Якщо ви в парі, сьогодні прямо запитайте партнера про те, що давно залишалося нез'ясованим. Сформулюйте одне конкретне запитання та вислухайте відповідь без звинувачень.

Тим, хто без пари, варто не приховувати зацікавленості: запропонуйте людині, яка вам подобається, зустрітися за кавою цього тижня. Не витрачайте вечір на аналіз неоднозначних повідомлень. Краще отримати відповідь через відверту розмову, ніж робити висновки з припущень.

Рак

Карта Таро: Четвірка Жезлів (пряма)

Четвірка Жезлів вказує на домашній затишок, стабільність і радість від спільного часу. Якщо ви в парі, домовтеся сьогодні про одну конкретну справу для дому, яку виконаєте разом за пів години. Не перекладайте всю організацію побуту на партнера.

Якщо ви без пари, запросіть близького друга або родича на чай чи вечерю. Не обов'язково влаштовувати велику вечірку: достатньо однієї приємної розмови. Якщо є побутове питання, яке неможливо владнати сьогодні, запишіть наступний крок і визначте час для нього.

Лев

Карта Таро: Королева Жезлів (пряма)

Королева Жезлів символізує впевненість, самостійність та вміння відстоювати власні рішення. Найманим працівникам варто сьогодні озвучити одну пропозицію на нараді або керівникові, підкріпивши її конкретним прикладом. Не виправдовуйтеся за власну ініціативу.

Якщо ви маєте власну справу або ви працюєте на фрилансі, виділіть годину на презентацію своєї послуги чи результатів роботи потенційним клієнтам. Не змінюйте своїх умов лише через чужу критику. Водночас відокремлюйте корисні зауваження від спроб вирішувати за вас.

Діва

Карта Таро: Зірка (пряма)

Зірка означає надію, відновлення довіри та поступове поліпшення взаємин. Якщо ви в парі, сьогодні назвіть одну конкретну річ, яку хотіли б налагодити, і запропонуйте партнеру невелику спільну дію для цього. Не вимагайте миттєвого повернення колишньої близькості.

Тим, хто без пари, варто оцінити не обіцянки людини, яка знову з'явилася у вашому житті, а її послідовність. Зверніть увагу на те, чи дотримується вона домовленостей. Не відновлюйте колишню довіру лише через одне приємне повідомлення.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків (пряма)

Двійка Кубків пов'язана із взаємністю, симпатією та рівноправним партнерством. Якщо ви в парі, запропонуйте сьогодні обговорити одне спільне бажання та знайдіть 20 хвилин, щоб почути позицію одне одного. Не перетворюйте розмову на змагання, хто більше вкладається у стосунки.

Якщо ви без пари, підтримайте розмову з людиною, яка вам цікава, і запропонуйте конкретний час для зустрічі. Не намагайтеся підтримувати контакт самотужки: зверніть увагу, чи проявляє інша сторона таку саму зацікавленість.

Скорпіон

Карта Таро: Король Пентаклів (пряма)

Король Пентаклів символізує матеріальну стабільність, відповідальність і розважливе ставлення до ресурсів. Якщо плануєте звичайні покупки, сьогодні перевірте список витрат і підсумуйте їхню вартість. Відкладіть хоча б одну необов'язкову покупку, якщо вона виходить за межі запланованої суми.

Якщо розглядаєте велику покупку або кредит, порівняйте щонайменше три варіанти за повною вартістю та умовами оплати. Не погоджуйтеся на пропозицію лише через обмежений термін дії знижки. Рішення має відповідати вашим реальним можливостям.

Стрілець

Карта Таро: Дурень (пряма)

Дурень символізує новий досвід, відкритість до можливостей і готовність спробувати незнайоме. Якщо ви в парі, запропонуйте партнеру одну нову спільну активність на найближчі вихідні. Якщо у стосунках була напруга, не обіцяйте одразу все виправити: почніть із конкретної розмови.

Якщо ви ще без пари, спробуйте сьогодні новий формат знайомства або першими напишіть людині, яка вас зацікавила. Якщо хтось просить другого шансу, визначте одну умову, за якої готові продовжити спілкування. Не ігноруйте попередні причини розчарування.

Козоріг

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів (пряма)

Дев'ятка Пентаклів говорить про самодостатність, незалежність і задоволення власними досягненнями. Якщо ви в парі, сьогодні виділіть годину на особисті справи або відпочинок і заздалегідь повідомте про це партнера. Не відмовляйтеся від власних планів лише через почуття провини.

Якщо ви без пари, не погоджуйтеся на зустріч тільки через страх когось образити. Відповідайте прямо, якщо сьогодні не маєте часу. Натомість присвятіть хоча б 30 хвилин заняттю, яке приносить вам задоволення без участі інших людей.

Водолій

Карта Таро: Трійка Кубків (пряма)

Трійка Кубків символізує дружбу, спільні радощі та підтримку близького оточення. Якщо ви в парі, запропонуйте партнеру запросити друзів на невелику зустріч або разом відвідати когось із близьких. Не перетворюйте спілкування на обговорення проблем ваших стосунків.

Якщо ви без пари, напишіть сьогодні другу, з яким давно не бачилися, і запропонуйте конкретний день для зустрічі. Не чекайте особливого приводу, щоб відновити контакт. Водночас не сприймайте дружню увагу як автоматичну ознаку романтичної зацікавленості.

Риби

Карта Таро: Світ (пряма)

Карта Світ символізує завершеність, досягнення мети та готовність перейти до наступного задуму. Найманим працівникам варто сьогодні перевірити результати одного завершеного завдання, зафіксувати виконане та повідомити про це керівника. Не залишайте результат своєї праці непоміченим.

Якщо ви працюєте на себе, присвятіть годину завершенню проєкту, який давно потребує фінального кроку. Визначте, що саме залишилося зробити, і не беріться за нову справу, поки не закриєте це конкретне завдання.