Після виходу GTA 6 гравці почали знаходити у світі Леоніди знайомі деталі з Red Dead Redemption та Red Dead Redemption 2. Rockstar Games заховала згадки про Дикий Захід у книжках, автомобільних номерах, елементах одягу та навіть оформленні розважальних закладів.

Які згадки про ще одну свою гру лишили Rockstar Games в новій GTA 6, розповідає Styler.

Капелюх Артура Моргана продають на гаражному розпродажі

Навіть якщо ви давно не запускали Red Dead Redemption 2, то навряд чи забули, який вигляд має Артур Морган. Однією з найвпізнаваніших деталей його образу став коричневий ковбойський капелюх із мотузкою навколо тулії.

У GTA 6 практично ідентичний головний убір можна знайти на гаражному розпродажі на Орчард-авеню в південній частині Порт-Геллгорна. У грі він отримав назву Genuine Cowboy Hat ("Справжній ковбойський капелюх").

Найцікавіше те, що розробники зробили його повноцінним предметом гардероба. Джейсон може носити капелюх, перетворившись на своєрідну сучасну версію Артура Моргана.

Старовинний віз із Red Dead Redemption 2

Ще одну цікаву відсилку до ковбойської серії гравці знайшли на північ від округу Келлі та Порт-Геллгорна. Серед сучасних автомобілів і доріг Леоніди зберігся старовинний дерев'яний віз, який нагадує транспорт із Red Dead Redemption 2.

Наприкінці 19 століття, коли розгортаються події RDR 2, такі вози були невіддільною частиною повсякденного життя. Ними перевозили товари, продовольство та особисті речі, а також подорожували між поселеннями.

Тепер, понад століття потому, схожий віз можна побачити вже у світі GTA 6. Знахідка стала ще одним аргументом для прихильників теорії про спільний всесвіт двох ігор Rockstar.

Книга з історією з Red Dead Redemption 2

Мабуть, найбільш цікава відсилка до ковбойської серії захована у звичайній книжці. Вона має назву The Cowboy's Prayer Is to Die Young ("Молитва ковбоя - померти молодим").

Один із примірників можна знайти в Brian's Marina у Кі-Ленто. Однак цікава не стільки обкладинка, скільки сам зміст роману.

Головний герой книжки, Раст Маккрірі, відвідує засніжену хатину біля озера Керн, де знаходить Флако Ернандеса. Шанувальники RDR 2 можуть пам'ятати цього персонажа за додатковим завданням, присвяченим легендарним стрільцям Дикого Заходу.

Обставини, описані в романі, перегукуються з подіями Red Dead Redemption 2. І це особливо цікаво з огляду на те, що в самій RDR 2 історія легендарних ковбоїв також була пов'язана з написанням книги.

I’m pleasantly surprised that Rockstar has clearly merged the RDR and GTA universes (I go into an easter egg here so don’t read if you don’t wanna).



This book in Brian’s Marina has MULTIPLE references to RDR1 and RDR2. It describes the demise of outlaw Flaco Hernandez, who is… pic.twitter.com/J3xecySXL0 — GameRoll (@GameRoll_) November 20, 2026

Згадки про Блеквотер, Армаділло та інші міста

Флако Ернандес - не єдине знайоме ім'я на сторінках вестерну. У книжці також згадуються географічні назви, які добре знають шанувальники обох частин Red Dead Redemption.

Серед них Блеквотер, Армаділло та Нью-Остін.

Блеквотер відіграє важливу роль в історії банди Датча ван дер Лінде. Саме з подіями в цьому місті пов'язана передісторія Red Dead Redemption 2, хоча гравцям так і не показали її повністю.

Армаділло, своєю чергою, є одним із найбільш впізнаваних міст першої Red Dead Redemption. У другій частині Rockstar показала його в зовсім іншому стані - поселення переживало епідемію холери.

Нью-Остін існує навіть на автомобільних номерах

Якщо згадку вигаданого штату в романі ще можна пояснити тим, що Red Dead Redemption є художнім твором у світі GTA, то автомобільні номери породжують значно більше запитань.

На дорогах Леоніди гравці помітили машини з номерними знаками, на яких зазначено New Austin.

У Red Dead Redemption цей штат охоплює пустельні території, невеликі поселення, ранчо та каньйони. Його пейзажі натхненні американським Південним Заходом.

Автомобільний номер "New Austin" (скриншот)

Артур Морган проміняв коня на чихуахуа

Одна з найбільш кумедних великодок GTA 6 ховається на майданчику для мінігольфу Frontier Adventure Golf у Вейнінг-Сендс.

Сам заклад оформлений у стилі Дикого Заходу. Проте найбільше уваги гравців привернув маленький чихуахуа, який бігає територією майданчика.

На спині собаки закріплена мініатюрна фігурка ковбоя. Коричневий капелюх, синя смугаста сорочка та шийна хустка роблять його дуже схожим на Артура Моргана.

Якщо в Red Dead Redemption 2 герой подорожував верхи на конях, то в GTA 6 його транспортом став чихуахуа.

Причому це не статична декорація. Собака пересувається територією майданчика, тож за маленьким ковбоєм можна поспостерігати.

Tiny Arthur Morgan riding a chihuahua easter egg in GTA VI pic.twitter.com/9f8aZnpQVY — VideoArtGame (@VideoArtGame) November 21, 2026

Чи справді GTA та Red Dead Redemption існують в одному всесвіті

Rockstar залишала підказки ще задовго до виходу GTA 6. У будинку Франкліна в GTA 5 на книжковій полиці можна побачити книжку Red Dead, автором якої зазначений Дж. Марстон.

Фанати припускають, що її написав Джек Марстон - син Джона та Ебігейл. У Red Dead Redemption 2 хлопчик захоплювався читанням, тому теорія про його майбутню письменницьку кар'єру має певне сюжетне підґрунтя.

Проте досі більшість таких деталей можна було сприймати просто як жарти розробників.

GTA 6 пішла трохи далі. У ній з'явилися не лише предмети, схожі на речі персонажів RDR 2, а й описи конкретних сюжетних подій та згадки знайомих територій за межами літературних творів.

Rockstar офіційно не підтвердила існування спільного всесвіту. Однак тепер у фанатів є привід замислитися, чи не відбувалися пригоди Артура Моргана та Джона Марстона на території тієї самої вигаданої Америки, якою сьогодні подорожують Джейсон і Люсія