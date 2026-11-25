Если обычные бутерброды на завтрак надоели, попробуйте приготовить хрустящие цельнозерновые тосты с нежной творожной начинкой. Я предлагаю дополнить их сушеными помидорами, базиликом и пармезаном, чтобы придать блюду итальянских ноток. К тому же порция завтрака содержит около 33 граммов белка.
Как приготовить высокобелковые тосты в мультипечи, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на два бутерброда
- цельнозерновой хлеб - 80 г (2 ломтика);
- творог 5% - 100 г;
- яичный белок - 1 шт.;
- пармезан - 10 г;
- сушеные томаты - 10 г;
- сушеный базилик - 1/3 ч. л.;
- соль - по вкусу.
Как приготовить такие бутерброды
В небольшой миске соедините творог, яичный белок и натертый на мелкой терке пармезан. Тщательно перемешайте ингредиенты вилкой.
Чтобы разнообразить вкус обычной творожной начинки, я предлагаю добавить мелко нарезанные сушеные томаты и базилик. В сочетании с пармезаном они предоставят тостам итальянских ноток.
По желанию добавьте щепотку соли, учитывая соленость пармезана и томатов.
Равномерно распределите творожную массу между двумя ломтиками цельнозернового хлеба и переложите их в корзину мультипечи.
Запекайте при температуре 180 градусов в течение 8-10 минут, пока творожная начинка полностью не схватится и не покроется золотистой корочкой. Время приготовления зависит от мощности и модели устройства.
Подавайте тосты тёплыми. По желанию дополните завтрак свежими овощами или салатными листьями.
Калорийность и питательная ценность блюда
Ориентировочная питательная ценность порции (два бутерброда):
- калорийность - 405 ккал;
- белки - 33 г;
- жиры - 11 г;
- углеводы - 42,2 г.
Калорийность одного диванчика составляет около 203 ккал.
Показатели могут отличаться в зависимости от состава и питательной ценности выбранных продуктов.
Аллергены: молочные продукты (лактоза), яйца, глютен.
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