В Украине действует государственная программа "Доступные лекарства". Чтобы воспользоваться ею, необходимо получить соответствующий рецепт и обратиться в аптеку, участвующую в программе.

О том, кто может получить бесплатные препараты и как использовать государственную программу, пишет Styler.

Кто может получить бесплатные лекарства в Украине

Программа "Доступные лекарства" действует в Украине с 2017 года. Ее цель - уменьшить финансовую нагрузку на пациентов, нуждающихся в регулярном или длительном лечении. Воспользоваться программой могут пациенты при наличии соответствующих медицинских показаний независимо от места проживания.

Для получения препаратов необязательно иметь статус пенсионера, внутренне перемещенного лица, человека с инвалидностью или малообеспеченного лица.

Основными условиями являются наличие соответствующего назначения врача и включение препарата в государственную программу.

Какие лекарства можно получить за государственный счет

По информации Министерства здравоохранения Украины, программа охватывает препараты для лечения следующих заболеваний и состояний:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный и несахарный диабет;

бронхиальная астма и другие хронические заболевания нижних дыхательных путей;

расстройства психики и поведения;

эпилепсия;

болезнь Паркинсона;

глаукома;

мигрень;

заболевания эндокринной системы;

аутоиммунные и воспалительные заболевания;

отдельные заболевания у детей;

боль у пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.

Также программа охватывает отдельные медицинские изделия, в частности тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови.

Полный перечень препаратов и медицинских изделий, обновленный 30 сентября 2026 года, доступен на сайте НСЗУ в разделе "Доступные лекарства".

Как получить бесплатные лекарства: пошаговая инструкция

Шаг 1. Обратиться к врачу

В зависимости от заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, терапевту, педиатру или профильному специалисту.

Шаг 2. Получить электронный рецепт

После назначения лечения врач сформирует электронный рецепт. Пациент получит SMS-сообщение с номером рецепта и кодом его погашения.

Если человек не пользуется мобильным телефоном, врач может предоставить распечатанную информационную памятку с необходимыми данными.

Шаг 3. Найти аптеку

Необходимо обратиться в аптеку, которая отпускает препараты по соответствующему направлению программы "Доступные лекарства".

Шаг 4. Выбрать препарат

Фармацевту необходимо сообщить номер электронного рецепта. Он предложит имеющиеся препараты и объяснит, какие из них можно получить бесплатно, а за какие необходимо доплатить.

Шаг 5. Получить лекарства

После выбора препарата необходимо назвать код погашения рецепта и получить лекарства.

Сколько времени действует электронный рецепт

Как отмечает НСЗУ, срок действия электронного рецепта по программе "Доступные лекарства" составляет 30 календарных дней с момента его выписывания.

Для наркотических и психотропных лекарственных средств этот срок составляет 10 календарных дней.

Если срок действия рецепта истек, необходимо обратиться к врачу для получения нового.

В каких аптеках можно получить бесплатные лекарства

С 1 июля 2025 года все аптеки в Украине обязаны заключать договоры с НСЗУ и присоединяться к программе "Доступные лекарства". Соответствующие изменения предусмотрены обновленными лицензионными условиями, сообщает Минздрав.

Найти аптеку, которая отпускает необходимые препараты, можно следующими способами:

с помощью электронной карты аптек на сайте НСЗУ;

через чат-бот "Спитай Гриця" в Telegram или Viber;

по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

Важно, что получить препараты можно независимо от места регистрации пациента и населенного пункта, в котором врач выписал рецепт.

Как получить бесплатные лекарства, если поблизости нет аптеки

Жители отдаленных населенных пунктов могут воспользоваться сервисом "Укрпошта.Аптека".

Для заказа препаратов по государственной программе необходимо иметь действующий электронный рецепт и позвонить по номеру 0 800 300 545.

Доставка препаратов по программе "Доступные лекарства" осуществляется бесплатно. Но заказать инсулин, наркотические и психотропные лекарственные средства через этот сервис нельзя.

Почему за некоторые препараты нужно доплачивать

Государство компенсирует стоимость препаратов в соответствии с установленным размером возмещения.

Если стоимость конкретного препарата полностью покрывается государством, пациент получает его бесплатно. Если цена превышает размер компенсации, необходимо доплатить разницу.

Если в аптеке нет бесплатного препарата, пациент может:

дождаться его поступления;

обратиться в другую аптеку;

выбрать другой препарат с соответствующим действующим веществом, дозировкой и формой выпуска с предусмотренной доплатой.

Куда обращаться, если в аптеке отказали в выдаче лекарств

Если аптека имеет договор с НСЗУ, но безосновательно отказывается отпускать препараты по электронному рецепту, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Если же в аптеке сообщили об отсутствии договора с НСЗУ, необходимо обратиться на горячую линию Минздрава по номеру 0 800 505 201.

Перед обращением стоит записать название и адрес аптеки, дату отказа и уточнить его причину.