Грудень 2026 може стати особливо вдалим періодом для трьох знаків китайського гороскопа . Астролог Арія Гміттер стверджує, що на них чекають професійні досягнення, а також можливість покращити своє фінансове становище або знайти визначеність у стосунках.

Мавпа

Роки народження: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Для Мавп грудень стане місяцем важливих можливостей, які можуть вплинути на майбутнє. Особливо сприятливими вважаються 12 та 24 грудня: перший день допоможе ухвалювати зважені рішення й помічати перспективи, а другий посилить чутливість до потреб інших людей. Не відмовляйтеся від допомоги та співпраці, якщо вони можуть наблизити вас до важливої мети. Ваша відповідальність, уважність і готовність діяти можуть стати запорукою успіху.

Півень

Роки народження: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Півням грудень обіцяє перспективи для досягнень і приємних винагород за попередні зусилля. Уже 1 грудня з'явиться нагода визначити пріоритети та звернути увагу на пропозиції, які можуть принести користь. Особливо важливим стане період із 13 до 25 грудня: підтримка інших і власна наполегливість допоможуть просунутися вперед. Наприкінці місяця ви зможете краще оцінити свої результати та зрозуміти, хто справді підтримує вас.

Дракон

Роки народження: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Для Драконів грудень може принести довгоочікувану визначеність у романтичних стосунках. Особливу увагу варто звернути на 8 грудня: цей день пов'язують із можливістю прояснити наміри людини, яка вам небайдужа, або отримати пропозицію перейти на серйозніший рівень стосунків. Близько 20 грудня варто замислитися про спільне майбутнє, зокрема про питання житла та сімейного життя. До завершення місяця невизначеності може стати менше, а взаєморозуміння - більше.