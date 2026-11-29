Декабрь 2026 может стать особенно удачным периодом для трех знаков китайского гороскопа . Астролог Ария Гмиттер утверждает, что им предстоят профессиональные достижения, а также возможность улучшить свое финансовое положение или найти определенность в отношениях.

Обезьяна

Годы рождения: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Для Обезьян декабрь станет месяцем важных возможностей, которые могут повлиять на будущее. Особенно благоприятными считаются 12 и 24 декабря: первый день поможет принимать взвешенные решения и замечать перспективы, а второй усугубит чувствительность к потребностям других людей. Не отказывайтесь от помощи и сотрудничества, если они могут приблизить вас к важной цели. Ваша ответственность, внимательность и готовность действовать может стать залогом успеха.

Петух

Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Петухам декабрь обещает перспективы для достижений и приятных вознаграждений за предыдущие усилия. Уже 1 декабря появится возможность определить приоритеты и обратить внимание на предложения, которые могут принести пользу. Особенно важным станет период с 13 по 25 декабря: поддержка других и собственная настойчивость помогут продвинуться вперед. В конце месяца вы сможете лучше оценить результаты и понять, кто действительно поддерживает вас.

Дракон

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Для Драконов декабрь может принести долгожданную определенность в романтических отношениях. Особое внимание стоит обратить на 8 декабря: этот день связывают с возможностью прояснить намерения человека, который вам небезразличен, или получить предложение перейти на более серьезный уровень отношений. Около 20 декабря необходимо задуматься над общим будущим, в частности, вопросами жилья и семейной жизни. К завершению месяца неопределенности может стать меньше, а взаимопонимания - больше.