Христина Горняк розповіла про причини участі у шоу "Холостяк-15" та реакцію батьків

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк підтвердила, що з'явиться в новому сезоні "Холостяка" . Нотаріусиня поки не поспішає розкривати всі подробиці, однак натякає, що її рішення має особисте значення і може стати підтримкою для інших жінок.

Styler з посиланням на програму "Тур зірками" розповідає, що Христина сказала про участь у шоу, як ставиться до суперництва та чому її батьки хвилювалися через цей крок.

Чому Христина Горняк вирішила піти на "Холостяк"

У новому інтерв'ю Горняк уперше докладніше відреагувала на новину про свою участь у проєкті. Ведуча звернула увагу на те, що після повернення зі зйомок Христина має щасливий вигляд, і поцікавилася, чи знайшла вона кохання.

Прямої відповіді на це запитання нотаріусиня не дала, проте підтвердила, що інформація про її появу в реаліті відповідає дійсності.

Розповісти, що саме спонукало її погодитися на участь, Христина пообіцяла після прем'єри. Поки що вона лише натякнула, що хоче донести важливу для себе думку. За словами Горняк, її досвід може допомогти іншим жінкам не втрачати віри в кохання навіть після складних життєвих обставин.

Як Горняк ставиться до суперниць

Окремо Христина висловилася про конкуренцію між учасницями романтичного шоу. Схоже, цей аспект проєкту її не надто лякає: нотаріусиня вважає, що справжні почуття не залежать від кількості суперниць.

На її переконання, якщо двом людям судилося бути разом, присутність інших жінок не стане перешкодою для їхніх стосунків.

Чому батьки Христини хвилювалися через її участь

Рішення Горняк спробувати себе в романтичному реаліті викликало неоднозначні емоції і в її родині. Батьки підтримали доньку, однак зізналися, що новина змусила їх неабияк похвилюватися. Вони боялися, що участь у шоу може завершитися для Христини болісним розчаруванням.

Горняк із батьками (фото: instagram.com/kristygor)

Мама нотаріусині з гумором згадала й про фізичну різницю між донькою та головним героєм сезону. Побачивши зріст Холостяка, вона навіть припустила, що Христина може однією з перших залишити проєкт.

"Не можу сказати, що ми зраділи. Ми хвилювалися. Я не хочу, щоб вона в розпачі була якомусь. Вона така маленька, худенька. Я подивилася на Холостяка - 2,15 метрів зростом - і думаю: "Господи, вона перша вилетить", - зізналася мама Христини.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Прем'єра 15-го сезону романтичного реаліті відбудеться у п'ятницю, 16 жовтня 2026 року. Перший випуск покажуть на телеканалі СТБ о 19:00. Цього разу головним героєм проєкту став український баскетболіст і колишній гравець NBA В'ячеслав Кравцов.

Він пояснив, що вже три роки не перебуває у стосунках і прийшов на проєкт, щоб знайти жінку, з якою зможе побудувати спільне майбутнє.

Для тих, хто віддає перевагу перегляду онлайн, передбачили й інший варіант. О 20:30 того ж дня перший епізод стане доступним на Netflix в Україні - через півтори години після початку телевізійної прем'єри. Такий графік діятиме й надалі: наступні випуски з'являтимуться на платформі в день показу на СТБ, але з часовою затримкою.