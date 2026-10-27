После серьезной травмы Геннадий Попенко нашел новое место службы в ВСУ: куда присоединился актер

Украинский актер и служащий в армии телеведущий Геннадий Попенко сообщил о новом месте службы. Из-за последствий травмы колена он имеет ограничения по пригодности, поэтому выбрал направление, где сможет совмещать военную службу со своей гражданской специальностью.

Styler со ссылкой на свежую публикацию знаменитости в Instagram расскажет, куда присоединился Попенко и над какими проектами планирует работать.

Геннадий Попенко сообщил о новом месте службы

По словам актера, он принял участие в Национальной гвардии Украины. Теперь он будет служить в Киевском институте Нацгвардии, где сможет работать над культурными, образовательными и коммуникационными проектами.

Попенко объяснил, что из-за предыдущей травмы имеет статус годного к службе с ограничениями. Среди различных предложений он выбрал ту, которая позволяет использовать опыт гражданской профессии.

"Рад приобщиться к Национальной гвардии Украины. Из-за предыдущей травмы имею статус годного, но с ограничениями. Поэтому из армейских предложений (а их очень много - каждый найдет для себя) избрал ту, что может совмещать службу и гражданскую профессию", - написал актер.

Он также отметил, что пока не будет раскрывать подробности ближайших инициатив. По его словам, о проектах лучше рассказывать уже после их реализации.

Что известно о военной службе Геннадия Попенко

В начале полномасштабного вторжения Геннадий решил присоединиться к войску, однако сначала получил отказ. По словам артиста, ему объясняли, что во время войны он должен оставаться артистом. Несмотря на это, он трижды приходил в военкомат, и в конце концов его взяли в роту охраны.

"Мы работали на северной границе, выполняя разные задачи", - рассказывал Попенко.

Впоследствии он сменил подразделение и присоединился к 59-й отдельной механизированной бригаде. Там актер работал в "Культурном Десант" - команде, которая поддерживает морально-психологическое состояние военных с помощью культурных и образовательных мероприятий.

Попенко подчеркивал, что речь идет не просто о концертах или лекциях, а о комплексной работе, адаптированной к потребностям конкретного подразделения.

"Это не какой-то приказ Генштаба, не опыт советской или натовской армии, это то, что родилось здесь, в Украине, и чрезвычайно ценно", - отмечал артист.

Во время прохождения службы в Запорожском направлении Попенко травмировал колено. Он перенес одну операцию, но из-за повторного повреждения потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Актер объяснял, что восстановление будет длительным, а главная задача сейчас - вернуть конечности полноценное функционирование.

Из-за последствий травмы Попенко имеет статус пригодного к военной службе с ограничениями.