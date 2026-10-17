Сергей Стрельников показал, как тренируется после вступления в ВСУ: актер поразил физической формой

Украинский актер Сергей Стрельников, известный по фильмам "Довбуш" и "КІЛЛХАУС", показал, как тренируется после вступления в ряды Вооруженных сил Украины. В своих соцсетях он опубликовал видео с физическими упражнениями.
Styler со ссылкой на публикацию артиста со страницы в Instagram расскажет об этом подробнее.
Тренировки актера в ВСУ
На кадрах Стрельников предстал в черной кепке, камуфляжном бронежилете и спортивных шортах. Актер держал в руках гантели и демонстрировал свою физическую подготовку. Его рельефные мышцы и хорошая спортивная форма привлекли внимание подписчиков.
"Как я готовился к БВП", - лаконично подписал публикацию артист.
В комментариях пользователи не обошли впечатляющую физическую форму Сергея, благодарили его за защиту Украины, а также желали сил и выдержки.
- "Спасибо за защиту! Пусть Ангел-Хранитель всегда оберегает Вас и всех наших Защитников ежеминутно";
- "Удачи Вам и храни Вас БОГ";
- "Вааааау! Подготовка на высшем уровне! Берегитесь пробирочные существа защитника Украины! Просматриваю сейчас фильмы с Вашим участием и одна мысль, чтобы Господь берег Вас! Ангела-хранителя Вам на каждом шагу! Возвращайтесь домой живыми и невредимыми! Вас ждут родные, близкие ждут! Берегите себя";
- "Соскуууучились по Вам Вами!!! Береги Вас Бог";
- "Искренне спасибо за Вашу силу духа, мужество, верного ангела хранитель всегда рядом и крепкого здоровья".
Что известно о вступлении Сергея Стрельникова в ряды ВСУ
8 октября 2026 года Сергей Стрельников сообщил, что присоединился к Силам обороны Украины и принял военную присягу. Актер стал частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9 отдельной бригады беспилотных систем.
После решения присоединиться к войску Сергей Стрельников отметил готовность учиться новому и приспосабливаться к армейским будням. Кроме того, актер хочет использовать свою публичность, чтобы рассказывать об украинских защитниках и защитницах, их работе и вкладе в борьбе за страну.
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