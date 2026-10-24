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Люди 24 октября 2026 · 09:52

Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов рассказал о службе в ВСУ и объяснил свое решение скрывать это

Хореограф не хотел привлекать излишне внимание к своему решению
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Победитель "Танців з зірками" Макс Леонов рассказал о службе в ВСУ и объяснил свое решение скрывать это

Макс Леонов присоединился к рядам ВСУ (коллаж: Styler)

Украинский хореограф и победитель проекта "Танці з зірками" Макс Леонов уже долгое время служит в армии. О своем решении он рассказал только сейчас, объяснив, почему не хотел делать эту тему публичной.

Об этом танцовщик рассказал в проекте "Наодинці з Гламуром". Деталями поделится Styler.

Почему Макс Леонов не рассказывал о службе

Хореограф присоединился к Вооруженным силам Украины еще в декабре 2025 года. Он служит в 46-й отдельной аэромобильной бригаде, которая принадлежит Десантно-штурмовым войскам.

По словам Леонова, не афишировать перемены в своей жизни было его личным решением. Он не хотел использовать военную службу для привлечения внимания, потому что воспринимает ее как часть собственной ответственности.

"Я прохожу сейчас службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск, 46-я отдельная аэромобильная бригада. Служу с декабря прошлого года. Это чисто моя позиция, но я решил на этом не делать хайп. Это теперь обязательная моя жизнь", - говорит танцовщик.

Как хореограф помогает своей бригаде

Леонов не раскрывает, где именно проходит службу. Известно лишь, что это происходит вне Киева. В то же время он время от времени приезжает в столицу, когда командование позволяет ему присоединятся к мероприятиям.

Теперь публичность, которую танцовщик приобрел благодаря телевизионным проектам и творческой деятельности, стала для него способом поддерживать военных. Леонов использует свою узнаваемость, чтобы привлекать внимание к сборам средств на нужды подразделения.

"Командование бригады периодически отпускает меня в Киев для того, чтобы я помогал со своей медийностью собирать средства на нужды наши. Решение было спонтанно о службе, но я считаю, что каждый каким-то образом должен присоединиться к армии", - добавил танцовщик.

Что известно о победе Леонова в "Танцах"

В 2020 году Макс Леонов стал победителем четвертого сезона обновленного шоу "Танці з зірками. На паркете хореограф выступал вместе с певицей Сантой Димопулос, и именно их дуэт завоевал главный приз проекта.

Решающий эфир прошел 29 ноября. За победу боролись три пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина с Дмитрием Жуком, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. По итогам судейских оценок и зрительского голосования торжествовали Димопулос и Леонов.

Финал привлек внимание еще и неожиданным поступком Санты. После оглашения результатов певица отдала свой кубок Юлии Саниной, отметив ее настойчивость и танцевальный прогресс в течение сезона. В то же время, официальными победителями шоу остались Санта Димопулос и Макс Леонов.

Для Леонова участие в проекте стало одним из самых заметных этапов телевизионной карьеры. Победа помогла хореографу еще больше закрепиться в украинском медиапространстве и привлекла внимание к его профессиональной работе.

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