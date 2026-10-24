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Люди 24 жовтня 2026 · 09:52

Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов розповів про службу в ЗСУ та пояснив своє рішення приховувати це

Хореограф не хотів привертати зайву увагу до свого рішення
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов розповів про службу в ЗСУ та пояснив своє рішення приховувати це

Макс Леонов долучився до лав ЗСУ (колаж: Styler)

Український хореограф і переможець проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов уже тривалий час служить у війську. Про своє рішення він розповів лише зараз, пояснивши, чому не хотів робити цю тему публічною.

Про це танцівник розповів у проєкті "Наодинці з Гламуром". Деталями поділиться Styler.

Чому Макс Леонов не розповідав про службу

Хореограф долучився до Збройних сил України ще в грудні 2025 року. Він служить у 46-й окремій аеромобільній бригаді, яка належить до Десантно-штурмових військ.

За словами Леонова, не афішувати зміни у своєму житті було його особистим рішенням. Він не хотів використовувати військову службу для привернення уваги, адже сприймає її як частину власної відповідальності.

"Я проходжу зараз службу в Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ, 46-та окрема аеромобільна бригада. Служу від грудня минулого року. Це чисто моя позиція, але я вирішив на цьому не робити хайп. Це тепер обов’язкове моє життя", - говорить танцівник.

Як хореограф допомагає своїй бригаді

Леонов не розкриває, де саме проходить службу. Відомо лише, що це відбувається за межами Києва. Водночас він час від часу приїжджає до столиці, коли командування дозволяє йому долучатися до заходів.

Тепер публічність, яку танцівник здобув завдяки телевізійним проєктам і творчій діяльності, стала для нього способом підтримувати військових. Леонов використовує свою впізнаваність, щоб привертати увагу до зборів коштів на потреби підрозділу.

"Командування бригади періодично відпускає мене до Києва для того, щоб я допомагав зі своєю медійністю збирати кошти на потреби наші. Рішення було спонтанне про службу, але я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська", - додав танцівник.

Що відомо про перемогу Леонова у "Танцях"

У 2020 році Макс Леонов став переможцем четвертого сезону оновленого шоу "Танці з зірками". На паркеті хореограф виступав разом зі співачкою Сантою Дімопулос, і саме їхній дует виборов головний приз проєкту.

Вирішальний ефір відбувся 29 листопада. За перемогу боролися три пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна з Дмитром Жуком, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк. За підсумками суддівських оцінок і глядацького голосування тріумфували Дімопулос та Леонов.

Фінал привернув увагу ще й несподіваним вчинком Санти. Після оголошення результатів співачка віддала свій кубок Юлії Саніній, відзначивши її наполегливість і танцювальний прогрес протягом сезону. Водночас офіційними переможцями шоу залишилися Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Для Леонова участь у проєкті стала одним із помітних етапів телевізійної кар'єри. Перемога допомогла хореографу ще більше закріпитися в українському медіапросторі та привернула увагу до його професійної роботи.

Раніше ми розповідали про те, як актор Сергій Стрельніков показав кадри з тренування у ЗСУ.

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