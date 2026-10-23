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Головна Холостяк "Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку"
Холостяк 23 жовтня 2026 · 20:59

"Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку"

За зовнішньою ніжністю блондинки виявився сталевий характер, а свій вчинок вона пояснила поведінкою суперниці
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку"

Вікторія Хилюк забрала побачення у Марини Колісник (колаж: Styler)

Під час першої вечірки 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" стався несподіваний поворот. Вікторія Хилюк забрала у Марини Колісник бонус на індивідуальне побачення з В'ячеславом Кравцовим.

Детальніше про це розповідає Styler.

Як Вікторія забрала побачення у Марини

Під час першої вечірки учасницям запропонували незвичайний інтерактив із вежею келихів.

Дівчата мали по черзі діставати з конструкції келихи так, щоб вежа залишилася стояти. Якщо учасниці вдавалося виконати завдання і нічого не впало, їй відкривали факт про В'ячеслава Кравцова.

Деякі факти приховували ще й бонуси. Один із таких бонусів отримала Вікторія Хилюк. Дівчині випала можливість забрати в іншої учасниці право на індивідуальне спілкування з холостяком.

Коли Вікторію запитали, чи скористається вона такою можливістю, учасниця вирішила забрати бонус у Марини Колісник.

"Якщо вже в мене випадає така нагода, Марина все ж таки має вже трояндочку. Добре, я все ж таки скористаюсь цією нагодою", - сказала Хилюк.

&quot;Моя совість чиста&quot;: яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на &quot;Холостяку&quot;
Вікторія Хилюк (скриншот)

Чому Вікторія забрала побачення саме у Марини

Вчинок Вікторії здивував інших учасниць, адже дівчина раніше справляла враження спокійної та стриманої.

Одна з конкуренток навіть зазначила, що за ніжною зовнішністю блондинки приховується рішучий характер.

"Блондинка, така ніжна, а все ж таки має сталевий характер", - прокоментувала вона.

Сама Вікторія пояснила, що добре розуміла, навіщо прийшла на проєкт, тому не збиралася відмовлятися від можливості ближче познайомитися з головним героєм.

"Я розуміла, для чого я сюди прийшла. Якби це була інша дівчинка, я, можливо, задумалась. Тут я ні секунди не думала", - зізналася Хилюк.

За словами учасниці, на її вибір вплинула й поведінка Марини.

"Марина себе негарно поводила. Я вважаю, що моя совість тут чиста повністю", - заявила Вікторія.

При цьому не всі дівчата негативно сприйняли її рішення.

Одна з учасниць назвала такий крок обґрунтованим, адже Марина вже мала троянду від Холостяка, тоді як Вікторія отримала шанс особисто поспілкуватися з ним.

Що відомо про Вікторію Хилюк та Марину Колісник

Вікторія Хилюк - модель та лікарка-педіатриня за освітою, яка бере участь у 15-му сезоні романтичного реаліті. Під час першого знайомства з В'ячеславом Кравцовим дівчина здивувала його незвичайним подарунком - власною флюорографією.

Марина Колісник - акторка, яка також вирішила поборотися за серце баскетболіста. На знайомстві вона подарувала головному герою картину, яку створила за допомогою власного тіла без використання пензлів.

Також Styler розповідав, чим завершився перший випуск "Холостяка-15" з В'ячеславом Кравцовим.

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