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Головна Холостяк Тетяна Бевз, Лія Янголенко та Ліза Проценко: що відомо про перших фавориток "Холостяка-15"
Холостяк 20 жовтня 2026 · 17:28

Тетяна Бевз, Лія Янголенко та Ліза Проценко: що відомо про перших фавориток "Холостяка-15"

Маркетинг, модельний бізнес і нерухомість - чим займаються три учасниці, які першими отримали троянди від В’ячеслава Кравцова
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Тетяна Бевз, Лія Янголенко та Ліза Проценко: що відомо про перших фавориток "Холостяка-15"

Учасниці "Холостяк-15", що першими отримали троянди (колаж: Styler)

На старті 15-го сезону "Холостяка" Тетяна Бевз, Лія Янголенко та Ліза Проценко опинилися серед перших учасниць, що отримали троянди на проєкті. За кадром у кожної свій професійний шлях, амбіції та цікаві факти з біографії.

Детальніше про життя дівчат розповідає Styler.

Тетяна Бевз

Тетяна Бевз працює керівницею маркетингового відділу Vodafone Україна. Поза роботою вона захоплюється автоспортом і займається картингом у клубі "Інгул", про що розповідає у своїх соцмережах.

Знайомство з В'ячеславом Кравцовим Тетяна вирішила організувати самостійно. Ще до першої вечірки вона запросила баскетболіста на побачення з поїздкою на ендуро-мотоциклах. Такий формат відрізнявся від традиційного знайомства на першій вечірці і дав їм змогу поспілкуватися під час спільної активності.

Зустріч завершилася врученням троянди, тож на першу вечірку Тетяна прийшла вже з квіткою від Холостяка, чим здивувала інших учасниць.

Тетяна Бевз, Лія Янголенко та Ліза Проценко: що відомо про перших фавориток &quot;Холостяка-15&quot;
Тетяна Бевз на першій вечірці (фото: instagram.com/tattiana.bevz)

Лія Янголенко

Лія Янголенко, відома також під ім'ям Лія Енджел, будує модельну кар'єру та співпрацює з міжнародними й українськими брендами. Серед них - Alessandra Rich, Chanel, український ювелірний дім SOVA та FROLOV. Її роботи також пов'язані з модними виданнями ELLE Arabia, L'OFFICIEL Italia та Vogue Polska.

Крім того, модель співпрацювала з Dubai Mall by Emaar і з'являлася на обкладинці Author Magazine. Її модельне агентство - SELECTIVE MANAGEMENT UKRAINE.

Окремий факт у біографії Лії - переїзд до Парижа 23 лютого 2022 року, напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У "Холостяку-15" Лія також вирішила не чекати першої вечірки. Вона передала через ведучого Григорія Решетника записку із запрошенням на побачення, і В'ячеслав Кравцов погодився зустрітися з нею заздалегідь.

Для прогулянки дівчина обрала парк і взяла із собою собаку Брюса. Зустріч дала їм змогу поспілкуватися у спокійній атмосфері, а наприкінці Холостяк вручив Лії троянду.

Тетяна Бевз, Лія Янголенко та Ліза Проценко: що відомо про перших фавориток &quot;Холостяка-15&quot;
Лія з першою трояндою на шоу (скриншот)

Ліза Проценко

Ліза Проценко поєднує модельну діяльність із роботою у сфері нерухомості. Вона співпрацювала з брендами bespoke.bybahar, ANNKERS, Base Rental, EXTRA, ÉCRIT та OPIUM. Серед них є українські марки, зокрема ANNKERS, що спеціалізується на спортивному одязі, та OPIUM, який працює в напрямі streetwear.

Ще одна сторінка її біографії - конкурси краси. Ліза має титул Third Vice Miss у межах Miss Ukraine Universe.

Проценко розповіла і про професійні досягнення у сфері нерухомості. За її словами, найбільша комісія, яку вона отримала, становила 15 тисяч доларів.

Під час першої вечірки "Холостяка-15" Проценко обрала для знайомства з В'ячеславом Кравцовим символічний подарунок - гральні карти з Червоною дамою, яка уособлювала її саму. Вона пояснила цей вибір спільною рисою: азартом. Для Кравцова він пов'язаний зі спортом, а для Лізи - з життям і картярською грою.

Учасниця сама взяла троянду з імунітетом на дві наступні церемонії. Однак перевага мала свою умову: протягом цього періоду Ліза повинна була виконувати бажання інших дівчат.

Тетяна Бевз, Лія Янголенко та Ліза Проценко: що відомо про перших фавориток &quot;Холостяка-15&quot;
Перше знайомство Лізи з В’ячеславом (фото: instagram.com/lizaprotsenko)

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