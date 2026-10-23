"Моя совесть чиста": какая участница забрала первое свидание у Марины Колесник на "Холостяке"

Во время первой вечеринки 15-го сезона романтического реалити "Холостяк" произошел неожиданный поворот. Виктория Хилюк забрала у Марины Колесник бонус на индивидуальное свидание с Вячеславом Кравцовым.

Как Виктория забрала свидание у Марины

Во время первой вечеринки участникам предложили необычный интерактив с башней бокалов.

Девушки должны были поочередно доставать из конструкции бокалы так, чтобы башня осталась стоять. Если участнице удавалось выполнить задание и ничего не упало, ей открывали факт о Вячеславе Кравцове.

Некоторые факты скрывали еще и бонусы. Один из таких бонусов получил Виктория Хилюк. Девушке представилась возможность забрать у другой участницы право на индивидуальное общение с холостяком.

Когда Викторию спросили, воспользуется ли она такой возможностью, участник решила забрать бонус у Марины Колесник.

"Если у меня выпадает такая возможность, у Марины все-таки есть уже розочка. Хорошо, я все же воспользуюсь этой возможностью", - сказала Хилюк.

Виктория Хилюк (скриншот)

Почему Виктория забрала свидание именно у Марины

Поступок Виктории удивил других участниц, ведь девушка раньше производила впечатление спокойной и сдержанной.

Одна из конкуренток даже отметила, что за нежной внешностью блондинки скрывается решительный характер.

"Блондинка, такая нежная, а все же носит стальной характер", - прокомментировала она.

Сама Виктория объяснила, что хорошо понимала, зачем пришла на проект, поэтому не собиралась отказываться от возможности поближе познакомиться с главным героем.

"Я понимала, зачем я сюда пришла. Если бы это была другая девочка, я, возможно, задумалась. Здесь я ни секунды не думала", – призналась Хилюк.

По словам участницы, на ее выбор повлияло и поведение Марины.

"Марина себя некрасиво вела. Я считаю, что моя совесть здесь чиста полностью", - заявила Виктория.

При этом не все девушки отрицательно восприняли ее решение.

Одна из участниц назвала такой шаг обоснованным, ведь у Марины уже была роза от Холостяка, тогда как Виктория получила шанс лично пообщаться с ним.

Что известно о Виктории Хилюк и Марине Колесник

Виктория Хилюк - модель и врач-педиатрина по образованию, участвующая в 15 сезоне романтического реалити. Во время первого знакомства с Вячеславом Кравцовым девушка удивила его необычным подарком - собственной флюорографией.

Марина Колесник - актриса, которая также решила побороться за сердце баскетболиста. На знакомстве она подарила главному герою картину, созданную с помощью собственного тела без использования кистей.