Ольга Сумская вспомнила сложные обстоятельства во время беременности и срочную операцию

Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила драматический эпизод своей жизни, когда во время беременности оказалась в критическом состоянии. По ее словам, медики были вынуждены срочно проводить операцию, чтобы спасти ее и ребенка.

Styler со ссылкой на программу "Ранок у великому місті" расскажет, что пережила знаменитость во время одного из самых опасных периодов беременности.

Критическое состояние во время беременности

Актриса рассказала, что 25 лет назад, когда вынашивала младшую дочь Анну, сама пережила серьезные осложнения. По словам Сумской, все произошло неожиданно: во время планового визита в роддом медики обнаружили у нее критически высокое артериальное давление.

"Тогда, когда я планово пришла в роддом, у меня было давление 220 на 120 - и меня буквально через пять минут положили на операционный стол", - рассказала артистка.

Сумская призналась, что воспоминания об этом периоде остались для нее очень болезненными. Именно поэтому известие о потере ребенка в семье Ирины Федишин вызвало у него особый эмоциональный отклик.

"Выражаю глубокие соболезнования относительно потери маленькой красавицы Веронички. Мне это очень близко, поэтому отзывается в моем сердце. Потому что я попадала в очень похожую ситуацию 25 лет назад", - поделилась актриса.

Кроме того, комментируя трагедию, Ольга допустила, что обстоятельства могли быть связаны с опасными осложнениями беременности. В то же время она подчеркнула, что не знает точного диагноза Ирины Федишин, поэтому ее слова остаются лишь личным предположением.

Что известно о трагедии в семье Федишин

13 октября стало известно о потере ребенка в семье певицы Ирины Федишин. О трагедии сообщил ее муж и продюсер Виталий Челнык, отметив, что сама артистка находилась в крайне тяжелом состоянии.

Позже он добавил, что видел ребенка, и написал, что он был его копией. Он также рассказал, что роды были очень сложными: певица перенесла операцию и значительную кровопотерю, а врачи боролись за ее жизнь. Мужчина назвал тот день не только самой потерей для семьи, но и вторым днем рождения жены, ведь ее медикам все же удалось спасти.

Супруги воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега. Виталий поблагодарил всех, кто поддерживал семью сообщениями, молитвами и цветами, и объяснил, что им нужно время, чтобы пережить горе. Также он посвятил дочери стихотворение, в котором выразил боль из-за того, что они так и не смогли привезти ее домой.