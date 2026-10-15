В халате и с расческой: Ефросинину раскритиковали за видео в поддержку Федишин

Украинская телеведущая Маша Ефросинина столкнулась с критикой после видео, в котором выразила поддержку Ирине Федишин. Внимание части пользователей привлекли не только слова ведущей, но и то, что при записи она расчесывала волосы.
Как рассказывает Styler, дискуссия развернулась после публикации ролика Ефросининой в Instagram.
Почему Маша Ефросинина поддержала Ирину Федишин
13 октября стало известно, что украинская певица Ирина Федишин потеряла нерожденную дочь. О трагедии сообщил ее муж и продюсер Виталий Човник. По словам мужчины артистки, она находится в тяжелом состоянии, а семья переживает очень сложный период.
"Мы потеряли нашу маленькую дочь... Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни", - написал Човник.
После сообщения о потере семью начали поддерживать украинцы. Свое соболезнование решила выразить и Маша Ефросинина.
Почему видео Ефросининой вызвало споры
Телеведущая записала обращение в домашней обстановке. В кадре она появилась в белом халате, а во время разговора расчесывала волосы. Именно эта деталь привлекла внимание части подписчиков.
Пользователи начали обсуждать, уместно ли совмещать разговор о потере ребенка с обычными бытовыми действиями перед камерой.
Некоторые считали, что расчесывание волос отвлекает от серьезности темы. Другие же не увидели в этом ничего обидного и призывали обращать внимание, прежде всего, на слова поддержки.
Что украинцы пишут о видео Ефросининой
Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Часть комментаторов подвергла критике телеведущую за выбранный формат обращения.
Другая подписница также считала, что такая подача не отвечает теме видео.
Еще одна пользовательница отметила, что иногда лучше воздержаться от публичных высказываний, особенно когда речь идет о чужой трагедии.
Однако не все согласились с критикой.
Одна из подписниц подчеркнула, что потеря ребенка является огромным горем, поэтому сейчас важно поддерживать женщин, а не спорить из-за деталей видео.
Как Маша Ефросинина ответила на критику
Телеведущая заметила негативные комментарии и отреагировала на это в Instagram Stories.
"Никогда такого не было и вот снова", - иронично написала ведущая.
Ранее Styler также рассказывал, почему Альберт Цукренко не поддержал отмену выступлений Феликса Редьки.