В халате и с расческой: Ефросинину раскритиковали за видео в поддержку Федишин

Украинская телеведущая Маша Ефросинина столкнулась с критикой после видео, в котором выразила поддержку Ирине Федишин. Внимание части пользователей привлекли не только слова ведущей, но и то, что при записи она расчесывала волосы.

Как рассказывает Styler, дискуссия развернулась после публикации ролика Ефросининой в Instagram .

Почему Маша Ефросинина поддержала Ирину Федишин

13 октября стало известно, что украинская певица Ирина Федишин потеряла нерожденную дочь. О трагедии сообщил ее муж и продюсер Виталий Човник. По словам мужчины артистки, она находится в тяжелом состоянии, а семья переживает очень сложный период.

"Мы потеряли нашу маленькую дочь... Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни", - написал Човник.

После сообщения о потере семью начали поддерживать украинцы. Свое соболезнование решила выразить и Маша Ефросинина.

Почему видео Ефросининой вызвало споры

Телеведущая записала обращение в домашней обстановке. В кадре она появилась в белом халате, а во время разговора расчесывала волосы. Именно эта деталь привлекла внимание части подписчиков.

Пользователи начали обсуждать, уместно ли совмещать разговор о потере ребенка с обычными бытовыми действиями перед камерой.

Некоторые считали, что расчесывание волос отвлекает от серьезности темы. Другие же не увидели в этом ничего обидного и призывали обращать внимание, прежде всего, на слова поддержки.

Что украинцы пишут о видео Ефросининой

Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Часть комментаторов подвергла критике телеведущую за выбранный формат обращения.

Комментарий под постом (фото: скриншот)

Другая подписница также считала, что такая подача не отвечает теме видео.

Комментарий под постом (фото: скриншот)

Еще одна пользовательница отметила, что иногда лучше воздержаться от публичных высказываний, особенно когда речь идет о чужой трагедии.

Комментарий под постом (фото: скриншот)

Однако не все согласились с критикой.

Одна из подписниц подчеркнула, что потеря ребенка является огромным горем, поэтому сейчас важно поддерживать женщин, а не спорить из-за деталей видео.

Комментарий под постом (фото: скриншот)

Как Маша Ефросинина ответила на критику

Телеведущая заметила негативные комментарии и отреагировала на это в Instagram Stories.

"Никогда такого не было и вот снова", - иронично написала ведущая.