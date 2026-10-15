Победители "Голосу країни": где сейчас Иван Ганзера, Павел Табаков и другие звезды первых шести сезонов

Победа в "Голосі країни" принесла им популярность и открыла путь на большую сцену, однако после шоу каждый пошел по своему пути. Одни продолжили музыкальную карьеру, другие переехали за границу или ушли от публичности.

Вспоминаем вместе со Styler победителей первых шести сезонов "Голосу країни" и выясняем, чем они живут в 2026 году.

Иван Ганзера

Иван Ганзер стал первым победителем "Голосу країни" в 2011 году. Он выступал в команде Дианы Арбениной и привлек зрителей сильным голосом и искренним исполнением песен. После финала певец продолжил музыкальную карьеру, записывал композиции и выступал на концертах.

Впоследствии Иван избрал менее публичный образ жизни. Он обосновался в Коростене Житомирской области, работает в местном Дворце культуры, занимается музыкой и имеет собственную студию. Также певец выступает перед украинскими военными.

Иван Ганзера с женой (фото: instagram.com/ivanganzera)

Павел Табаков

Павел Табаков победил во втором сезоне "Голосу країни" в 2012 году. Его наставником был Александр Пономарев. Победа дала певцу возможность развивать сольную карьеру, записывать песни и выступать перед широкой аудиторией.

Однако дальнейший путь артиста был непростым. Перед полномасштабным вторжением России Павел столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и проходил лечение в Польше. После выздоровления он вернулся к музыке.

Табаков продолжает выступать и работать над творческими проектами. Его история стала примером того, как после сложного периода можно возвращаться в профессиональную деятельность. В то же время его путь после шоу не ограничивается одной победой: певец продолжает развивать музыкальную карьеру.

Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

Анна Ходоровская

В 2013 году победительницей третьего сезона стала Анна Ходоровская из команды Александра Пономарева. Во время участия в шоу она запомнилась вокальными способностями и эмоциональным исполнением композиций. После финала артистка продолжила работать с музыкой, но со временем сменила сценическое имя и творческое направление.

В настоящее время певица известна под именем Anna Manie. Она работает в жанрах R&B и соул, выпускает авторские композиции и занимается вокальным коучингом. В 2026 году артистка представила трек "love love love".

В отличие от образа, с которым его запомнили зрители талант-шоу, нынешнее творчество Ходоровской связано с поиском собственного звучания. Она продолжает развиваться как исполнительница и работает над музыкой, ориентированной на современную аудиторию.

Анна Ходоровская (фото: instagram.com/anna_manie_singer)

Игорь Грохоцкий

Четвертый сезон "Голосу країни" завершился победой Игоря Грохоцкого в 2014 году. Он выступал в команде Святослава Вакарчука. До участия в шоу Игорь занимался футболом, поэтому его история стала примером смены профессионального пути: после успеха на телевидении он сосредоточился на музыке.

После финала Грохоцкий работал над авторскими песнями и развивал музыкальную карьеру. В то же время, в последние годы он значительно реже появляется в украинском медиапространстве. В 2024 году певец давал интервью украинскому телеканалу в Канаде, где говорил о музыке, футболе и собственном профессиональном опыте.

Игорь Грохоцкий (фото: instagram.com/grohotsky)

Антон Копытин

В 2015 году пятый сезон "Голосу країни" выиграл Антон Копытин из команды Тины Кароль. Певец из Донецка запомнился зрителям не только выступлениями, но и личной историей. После победы он получил квартиру в Киеве, продолжил концертную деятельность и выпускал новые песни.

Впоследствии Копытин приобщался к другим музыкальным проектам. Он сотрудничал с Арсеном Мирзояном и Аркадием Войтюком в постановке мюзикла "Нотр-Дам де Пари", а также был вокалистом шоу "Танці з зірками".

После начала полномасштабного вторжения Антон вместе с семьей уехал в США и поселился в Сиэтле. Его активность в соцсетях ограничена, а подробностей о новых творческих планах вообще нет.

Антон Копытин (фото: instagram.com/antonkopytin_singer)

Виталина Мусиенко

Шестой сезон "Голосу країни" в 2016 году выиграла Виталина Мусиенко из команды Святослава Вакарчука. На момент победы ей было 18 лет. В суперфинале она завоевала зрителей благодаря вокалу и эмоциональным выступлениям.

После победы Виталина получила возможность записать свою песню и снять клип, а также квартиру в Киеве. Однако в отличие от многих участников талант-шоу она не стала регулярно выпускать новые релизы и поддерживать постоянное присутствие в медиа.

После начала полномасштабной войны в соцсетях появлялись ее фотографии из Италии и Таллина. В последние годы в открытых источниках мало подтвержденной информации о ее новых музыкальных работах и регулярных выступлениях.