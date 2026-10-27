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Головна Люди Ольга Сумська пригадала складні обставини під час вагітності та термінову операцію
Люди 27 жовтня 2026 · 18:34

Ольга Сумська пригадала складні обставини під час вагітності та термінову операцію

Акторка зізналася, що пережила 25 років тому
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Ольга Сумська пригадала складні обставини під час вагітності та термінову операцію

Ольга Сумська поділилася особистою історією (колаж: Styler)

Українська акторка Ольга Сумська пригадала драматичний епізод зі свого життя, коли під час вагітності опинилася в критичному стані. За її словами, медики були змушені терміново проводити операцію, щоб урятувати її та дитину.

Styler з посиланням на програму "Ранок у великому місті" розповість, що пережила знаменитість під час одного з найнебезпечнших періодів вагітності.

Критичний стан під час вагітності

Акторка розповіла, що 25 років тому, коли виношувала молодшу доньку Ганну, сама пережила серйозні ускладнення. За словами Сумської, усе сталося несподівано: під час планового візиту до пологового будинку медики виявили в неї критично високий артеріальний тиск.

"Тоді, коли я планово прийшла до пологового, у мене був тиск 220 на 120 - і мене буквально через п'ять хвилин поклали на операційний стіл", - розповіла артистка.

Сумська зізналася, що спогади про цей період залишилися для неї дуже болючими. Саме тому звістка про втрату дитини в родині Ірини Федишин викликала в неї особливий емоційний відгук.

"Висловлюю глибокі співчуття щодо втрати маленької красунечки Веронічки. Мені це дуже близько, тому відгукується у моєму серці. Бо я потрапляла у дуже схожу ситуацію 25 років тому", - поділилася акторка.

Крім того, коментуючи трагедію, Ольга припустила, що обставини могли бути пов'язані з небезпечними ускладненнями вагітності. Водночас вона наголосила, що не знає точного діагнозу Ірини Федишин, а тому її слова залишаються лише особистим припущенням.

Що відомо про трагедію в родині Федишин

13 жовтня стало відомо про втрату дитини в родині співачки Ірини Федишин. Про трагедію повідомив її чоловік і продюсер Віталій Човник, зазначивши, що сама артистка перебувала у вкрай важкому стані.

Пізніше він додав, що бачив дитину, і написав, що вона була його копією. Він також розповів, що пологи були надзвичайно складними: співачка перенесла операцію та значну крововтрату, а лікарі боролися за її життя. Чоловік назвав той день не лише найбільшою втратою для родини, а й другим днем народження дружини, адже її медикам все ж вдалося врятувати.

Подружжя виховує двох синів - Юрія та Олега. Віталій подякував усім, хто підтримував родину повідомленнями, молитвами та квітами, і пояснив, що їм потрібен час, аби пережити горе. Також він присвятив доньці вірш, у якому висловив біль через те, що вони так і не змогли привезти її додому.

Раніше ми розповідали про те, як відому ведучу Машу Єфросиніну захейтили за відео на підтримку Ірини Федишин.

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