"Укрощение строптивого", "Метод Хитча" и другие фильмы о холостяках: что интересного посмотреть на выходные

Одиночество для одних мужчин - сознательный выбор, для других - привычный образ жизни, от которого они не спешат отказываться. Но знакомство с особой женщиной , неожиданные обстоятельства или даже случайная встреча могут изменить их планы.

"Мой мальчик" (About a Boy, 2002)

У Уилла Фримена есть все, что, по его мнению, нужно для счастливой жизни: деньги, свободное время и никаких семейных обязательств. Состоятельный холостяк не работает, наслаждается одиночеством и заводит короткие романы. Ответственность за других его совсем не привлекает.

Но ради знакомств с женщинами Уилл придумывает себе сына и начинает посещать встречи отцов-одиночек. Там он встречает Маркуса - мальчика, который постепенно становится важной частью его жизни. Неожиданно для себя мужчина, избегавший каких-либо обязательств, начинает учиться дружить, поддерживать и заботиться о ком-то, кроме себя.

"Укрощение строптивого" (Il bisbetico domato, 1980)

Элиа Кодоньо не просто холостяк - он убежден, что именно такая жизнь ему и нужна. Фермер не любит женщин, ценит собственное спокойствие и не собирается менять привычки ради романтических отношений. Его вполне устраивает жизнь в одиночестве.

Однако планы мужчины нарушает Лиза, которая из-за непогоды вынуждена попросить убежище в его доме. Она совсем не похожа на тех, кто готов отступить перед грубостью и упрямством Элиа. Между ними разворачивается настоящая игра характеров, в которой каждый хочет доказать свое. Адриано Челентано и Орнелла Мути создали на экране яркий комедийный дуэт, за противостоянием которого интересно наблюдать в финал.

"Правила съема: Метод Хитча" (Hitch, 2005)

Если мужчина не знает, как привлечь внимание женщины, ему следует обратиться к Алексу Гитченсу. Хитч - настоящий профессионал по делам знакомств: он учит клиентов правильно вести себя на свиданиях, производить впечатление и завоевывать симпатию. При этом сам не спешит превращать свою жизнь в романтическую историю.

Но однажды его правила дают сбой. Хитч знакомится с журналисткой Сарой, которая не спешит поддаваться его чарам. Вместо того чтобы контролировать ситуацию, он сам оказывается в роли мужчины, не знающего, как действовать дальше. И теперь ему придется проверить свои советы на практике.

"Любовь по правилам и без" (Something's Gotta Give, 2003)

Гарри Сенборн давно определился со своими жизненными приоритетами: ни одного брака, никаких серьезных обязательств и только романов с молодыми женщинами. Успешный мужчина привык к независимости и не видит причины отказываться от комфортного для него образа жизни.

Но во время поездки за город он знакомится с Эрикой - матерью своей молодой избранницы. Поначалу их общение складывается непросто, но потом меж ними возникает симпатия. И Гарри приходится столкнуться с тем, чего он вовсе не планировал: чувствами, не вписывающимися в его привычные правила. Джек Николсон и Дайан Китон в романтической комедии о любви, которая может прийти тогда, когда его совсем не ждешь.

"40-летний девственник" (The 40-Year-Old Virgin, 2005)

В 40 лет Энди Стайцер имеет достаточно необычный для своего возраста секрет: у него никогда не было сексуального опыта. Застенчивый мужчина живет сам, работает в магазине электроники и коллекционирует фигурки. Знакомства с женщинами не принадлежат к его сильным сторонам, поэтому личная жизнь остается на последнем месте.

Все меняется, когда коллеги узнают его секрет. Друзья решают, что пора помочь Энди найти пару, и берутся учить его искусству знакомств. Их советы и попытки устроить личную жизнь товарища обращаются к забавным ситуациям. Однако для самого героя это не просто ряд неудачных свиданий, а возможность преодолеть неуверенность и открыться другому человеку. Главную роль исполнил Стив Карелл.

"Холостяк" (The Bachelor, 1999)

Джимми Шеннон привык наслаждаться жизнью и не спешит увязывать себя брачными обещаниями. Но после смерти дедушки его холостяцкая свобода вдруг оказывается под угрозой. В завещании есть особое условие: мужчина получит огромное наследие только при условии, что женится на своем 30-летии.

Времени маловато, поэтому Джимми решает действовать быстро и начинает искать будущую жену среди женщин из своего прошлого. Однако найти невесту ради наследства оказывается гораздо сложнее, чем он представлял. Героя ждет настоящая погоня с неожиданными встречами и забавными приключениями. Крис О'Доннелл и Рене Зеллвегер в комедии о холостяке, которому придется срочно пересмотреть свои планы на будущее.

"Страсти Дон Жуана" (Don Jon, 2013)

Джон Мартелло привык находиться в центре женского внимания. Он следит за собой, ходит в спортзал, любит вечеринки и легко заводит новые знакомства. Для друзей он - настоящий Дон Жуан, которому не нужны серьезные отношения, чтобы чувствовать себя счастливым. Однако за образом уверенного в себе мужчины скрываются привычки, мешающие ему строить близость.

Встреча с Барбарой становится для Джона поводом посмотреть на жизнь под другим углом. Девушка ему нравится, но сможет ли он отказаться от привычного образа жизни и научиться воспринимать отношения по-другому? Скарлетт Йоганссон сыграла Барбару, а Джозеф Гордон-Левитт не только исполнил главную роль, но и дебютировал с этой лентой в качестве режиссера. Это ироничный взгляд на мужские представления о любви и настоящей близости.