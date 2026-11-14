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Тренды 14 ноября 2026 · 08:55

Какие джинсы визуально полнят: стилист Марковская назвала 4 неудачных фасона

Она также раскрыла простой трюк с обувью, которая помогает вытянуть силуэт
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какие джинсы визуально полнят: стилист Марковская назвала 4 неудачных фасона

Девушки в разных джинсах (коллаж: Styler)

Не все модные фасоны джинсов все равно хорошо работают на разных типах фигуры. Некоторые модели могут зрительно расширять бедра, укорачивать ноги и нарушать пропорции силуэта.

Styler со ссылкой на видео в Instagram стилиста Яны Марковской рассказывает, с какими фасонами следует быть осторожными и как выбрать удачную модель под свои параметры.

Какие модели джинсов могут испортить пропорции фигуры

По словам Марковской, при выборе джинсов важно учитывать не только модные тенденции, но и особенности своей фигуры. Один и тот же фасон может иметь совершенно разный вид в зависимости от роста, длины ног, посадки и особенностей кроя.

Стилистка выделила четыре модели, с которыми следует быть особенно внимательными.

Джинсы клеш от колена

Джинсы клеш могут зрительно изменять пропорции тела, особенно если модель имеет плотное облегание в зоне бедер и резко расширяется от колена.

По словам стилистки, такой крой не всегда удачно работает на невысоких девушках или тех, кто хочет визуально удлинить ноги. В сочетании с заниженной посадкой джинсы могут сделать бедра более массивными, а ноги – короче.

Особое внимание Яна Марковская советует обращать на посадку: низкая талия способна нарушить пропорции даже тогда, когда сам подбранный фасон удачно.

Джинсы-"бочки" (barrel leg)

Джинсы barrel leg, или бочкообразные модели, остаются заметным трендом, однако их характерный крой подходит не всем.

Главная особенность такого фасона - дополнительный объем по бокам, который создает округлую форму брюк. Из-за этого ноги могут казаться шире, а силуэт - менее вытянутым.

Стилистка отмечает, что особенно внимательно этой модели следует относиться девушкам невысокого роста и тем, кто не хочет акцентировать внимание на объеме ног.

Джинсы-"бананы" и слоучи

Еще один фасон, который может визуально прибавлять объем - джинсы-"бананы" и слоучи. Они имеют более свободный крой, округляют линию бедер и создают дополнительные складки на ткани.

На одних фигурах это смотрится как непринужденный большой силуэт, но на других может подчеркивать особенности формы ног, которые человек не желает выделять.

Яна Марковская обращает внимание, что при выборе таких джинсов важно оценивать не только то, как они сидят в поясе, но и общую линию брюк.

Узкие джинсы

Узкие джинсы - еще одна модель, с которой стилистка советует быть осторожными. Из-за достаточно плотного прилегания к телу они четко очерчивают линию ног и бедер.

Если вы не желаете делать эти зоны основным акцентом вида, лучше направить внимание на более свободные модели.

Отдельно стилист отмечает посадку: вместо низкой талии следует выбирать среднюю или высокую. Они помогают сохранить визуально гармонические пропорции и не укорачивают ноги.

Какая обувь поможет визуально удлинить ноги

Яна Марковская также поделилась приемом, который может сделать даже сложные фасоны джинсов более удачными.

Речь идет об обуви с заостренным носком. Такая форма создает дополнительную вертикаль в нижней части образа и зрительно продолжает линию ноги.

Интересный нюанс: для такого эффекта необязательно выбирать обувь на каблуке. Остроносые балетки, лоферы или туфли на плоской подошве также могут помочь извлечь силуэт.

Этот прием можно использовать с джинсами клеш, бананами и моделями barrel leg, если хочется сбалансировать их объемный крой.

Главное правило при выборе джинсов

Модные тенденции не должны быть единственным ориентиром при формировании гардероба. Важно оценивать, как конкретная модель работает именно с вашими пропорциями, комфортно ли в ней двигаться и нравится ли вам результат.

Даже трендовые джинсы не обязательно покупать только потому, что они есть в гардеробе модных инфлюэнсеров. Правильно подобранная посадка, длина и форма брюк часто имеют гораздо большее значение, чем название фасона.

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