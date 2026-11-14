Грачи улетают, а зайцы белеют: как природа предвещает первый снег по народным приметам

Первые снежинки напоминают о приближающейся зиме. Наши предки внимательно наблюдали за птицами, деревьями и животными, чтобы предусмотреть изменение погоды. Именно таким образом появились народные приметы , которые до сих пор связывают с первым снегом.

Styler собрал семь таких примет и узнал, когда снег в Украине прогнозируют синоптики.

7 примет, которые предвещают первый снег

Грачи улетели - скоро жди снега

По народным наблюдениям, отлет грачей был одним из сигналов приближения холодов. Если птицы собирались в большие стаи и покидали привычные места, люди ждали смену погоды и первые зимние осадки.

Снегири появились у дома

В народе замечали, что появление снегирей в садах и вблизи человеческих домов часто совпадает с похолоданием. В Житомирской области даже записали примету: "Как начинают летат в саду снегири - будет снег".

На дубах много желудей - зима будет холодной

Обильный урожай желудей традиционно связывали со суровой зимой. Это не прямой прогноз дать первый снегопад, но в народном календаре такой признак считался предвестником холодного сезона.

Листья долго держатся на вишнях - снег не задержится

Существовало поверье, что пока с вишен не опали все листья, первый снег не сможет надолго укрыть землю. Даже если снегопад уже произошел, его якобы должно растопить оттепель.

На Покрову ветер с севера - зима будет ранней

Наши предки обращали внимание на направление ветра на Покрову. Если он дул с востока или севера, ждали раннего прихода зимы и снега. Южный ветер, напротив, считали признаком теплой зимы.

Первый снег выпал ночью - может задержаться надолго

По народной примете, снег, который пошел ночью, имел больше шансов остаться на земле. Дневной снегопад, напротив, считали непродолжительным: он быстро таял и не образовывал стойкий покров.

Увидели белого зайца - скоро будут "белые мухи"

Так в народе образно называли снежинки. Считалось, что если к концу осени заяц уже сменил мех на белый, то вскоре можно ожидать и снега.

Когда по народному календарю ждали первого снега

В статье Ирины Несен "Календарна обрядовість українців" указано, что особое значение наши предки придавали нескольким осенним датам. В частности, Покрову считали своеобразной границей между осенью и зимой: по погоде в этот день пытались предсказать, когда придут холода.

Еще одно интересное поверье связывали с днем Михаила. В народе говорили: "Михаил на белом коне приехал", если близко к этому празднику выпадал снег. По новому церковному календарю Собор архистратига Михаила приходится на 8 ноября, а общины, придерживающиеся старого календаря, отмечают его 21 ноября.

Также существовала примета, что от первого снега до появления санного пути проходит примерно шесть недель. Это связывалось с ожиданием устойчивого снежного покрова.

Когда ждать первого снега в Украине: прогноз синоптиков

Народные приметы - это интересные наблюдения, но точнее о погоде могут рассказать специалисты. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Наталии Птухи, ноябрь уже приносит в Украину зимние погодные проявления, однако это не означает, что снежный покров сразу появится повсюду.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни в Украине будут чередоваться дожди и периоды сухой погоды. В частности, 15-16 ноября существенных осадков не ожидается, а с 17 ноября атмосферный фронт принесет дожди в разные регионы.

В официальном прогнозе Укргидрометцентра на 15-17 ноября отмечается, что 17 ноября в Карпатах, а также днем на востоке и северо-востоке страны возможен мокрый снег. На остальной территории будут преобладать дожди. Следовательно, в ближайшее время зимние осадки возможны, прежде всего, в горных районах и отдельных восточных и северо-восточных областях. Однако это еще не означает формирование продолжительного снежного покрова.