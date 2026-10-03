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Тренды 03 октября 2026 · 15:32
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В Киеве представлено полное украинское издание романа "Бабин Яр"

Книга, известная уже нескольким десяткам стран, успела стать мировым бестселлером
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
В Киеве представлено полное украинское издание романа "Бабин Яр"

Презентация книги "Бабин Яр" (фото: Styler)

Книга о Бабьем Яру, изданная более чем в 40 странах и ставшая мировым бестселлером, получила новое полное украинское издание. Издательство "Фронезис" к 85-й годовщине трагедии перевыпустило роман Анатолия Кузнецова "Бабин Яр" в переводе Олега Проценко.

Об этом пишет Styler со ссылкой на сообщение президента Еврейской конфедерации Бориса Ложкина.

В Киеве представлено полное украинское издание романа &quot;Бабин Яр&quot;

"Роман-документ об оккупации Киева и преступлениях нацистского и советского режимов в полном варианте, без цензурных сокращений, впервые был издан в Великобритании в 1970 году. "Бабин Яр" - это книга о памяти. Потому что забыть - значит оставить шанс для повторения. А помня и напоминая, мы уменьшаем такую возможность", - подчеркнул Борис Ложкин.

В Киеве представлено полное украинское издание романа &quot;Бабин Яр&quot;

Книга стала десятой в популярной среди украинских читателей серии "Еврейская библиотека", основанной ​​Еврейской конфедерацией Украины. Помощь в издании оказали соучредители компании "Генерал Черешня" Ярослав и Станислав Гришины, семьи Юрия Будника, Александра Игнатенко и Александра Худолея. Автором иллюстраций и вступительного слова стал украинский художник Матвей Вайсберг.

В Киеве представлено полное украинское издание романа &quot;Бабин Яр&quot;

Вместе с Вайсбергом спикерами презентации были партнеры издания: директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабин Яр" Роза Тапанова, директор Еврейской конфедерации Украины Инна Иоффе, председатель наблюдательного совета компании "Генерал Черешня" Григорий Шверк.

Модерировал историк и публицист Александр Зинченко.

"Книга уже в продаже. Добавьте в свои библиотеки, она того стоит", - подытожил Борис Ложкин.

Раньше мы рассказывали о том, какие книги с навыками действительно нужны чуть ли не каждому взрослому - вас такому точно не учили в школе.

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